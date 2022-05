La grande Une Législatives : La NUPES arriverait devant la majorité présidentielle au 1er tour

Selon un sondage réalisé par Elabe, la NUPES pourrait arriver en tête au soir du premier tour des élections législatives. Au final, Emmanuel Macron devrait garder une majorité absolue. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 10:45

La route vers les législatives n’est pas un fleuve aussi tranquille pour le camp présidentiel. Selon un sondage Elabe pour BFMTV, L’Express et SFR, l’alliance de gauche pourrait bien voler la vedette au soir du premier tour à Ensemble, l’alliance rassemblant LREM, le MoDem, Horizons et Agir.



À trois semaines du scrutin, le sondage indique que la Nouvelle alliance populaire écologiste et sociale (NUPES) récolterait 27,5% des suffrages. Ensemble obtiendrait 27% des voix. Le Rassemblement national serait à 21,5%, LR et l’UDI à 10%, les candidats divers (6%), Reconquête (5%) et Lutte ouvrière ou NPA (2%).





La majorité au bout du suspense



Néanmoins, le sondage indique que le soufflet va retomber au second tour. En se basant sur le "rapport de force actuel mesuré dans l'intention de vote", le "résultat aux élections précédentes et (...) l'histoire politique de chacune des circonscriptions", Elabe estime qu’Ensemble obtiendrait la majorité absolue avec une fourchette comprise entre 290 à 330 sièges sur 577.



La NUPES récolterait au final entre 160 à 185 sièges, soit entre 87 et 112 sièges supplémentaires à gauche.



Le RN obtiendrait entre 35 et 65 députés, ce qui représenterait entre 27 et 57 élus supplémentaires. Le parti ne comptait que 8 membres lors du dernier quinquennat, ce qui ne permet pas de constituer un groupe parlementaire, la limite étant à 15.



La chute est brutale pour LR, l’UDI et les candidats divers droite qui devraient perdre entre 86 et 111 sièges. Ils ne seront qu’entre 27 à 57 élus.



Du côté des autres candidats, ils vont se battre pour recueillir les restes, compris entre 5 et 15 sièges.





L’abstention toujours favorite



L’enquête révèle également que l’abstention va de nouveau briller lors de ce scrutin. Seuls 47% des personnes inscrites sur les listes électorales vont se déplacer pour voter. 12% y pensent et 41% savent qu’ils ne voteront pas.



