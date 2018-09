Législatives : Jean-Luc Poudroux pêche le gros poisson à la mairie de St-Leu

Jean-Luc Poudroux a publié ce soir sur sa page Facebook un certain nombre de photos prises lors de réunions électorales, dans le cadre de la campagne des élections législatives partielles des 23 et 30 septembre prochains, rendues nécessaires après l'invalidation du mandat de député de Thierry Robert par le conseil constitutionnel.



Sur l'une de ces photos, on le voit en compagnie de deux hommes. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Ce sont ni plus ni moins que les compagnons de deux conseillères municipales de la majorité de Thierry Robert et Bruno Domen à la mairie de Saint-Leu.



Et pas n'importe lesquelles puisqu'ils avaient tellement confiance en elles qu'ils leur avaient offert le déplacement à Paris dans le cadre du Congrès des Maires.



La preuve en tout cas que le torchon brûle au sein de l'équipe municipale. Et il se dit que ce n'est guère mieux au sein du personnel communal.



Le score de Pierrick Robert sera à surveiller avec une particulière attention à Saint-Leu, même si l'on sait que le résultat risque d'être difficile à analyser du fait de la forte abstention prévisible, comme à chaque partielle.