Législatives : Ils officialisent leur candidature

Les candidats à la députation sur la 7ème circonscription sont attendus en préfecture cette semaine.



Le premier à avoir rempli les formalités administratives est Gilles Leperlier. Le candidat du PCR s’est présenté dès l’ouverture du Bureau des élections situé rue de la Victoire, ce lundi matin 9H.



Gilles Leperlier était accompagné de sa suppléante Jessie Caro. La règle oblige en effet le candidat titulaire (ou son suppléant) à présenter lui-même son dossier de candidature. Le candidat ou son suppléant ne peuvent en effet pas désigner un mandataire à l’effet de déposer une candidature.



30 minutes plus tard ce lundi matin, c’est au tour du président de l’association Ptit Coeur, Aurélien Centon, de procéder à l’enregistrement de sa candidature. Le Saint-Paulois saura, comme tous les citoyens de la 7e Circonscription (Saint-Leu, Saint-Louis, Etang-Salé, Avirons, Saint-Paul, Trois Bassins) vendredi soir 18H, combien de candidats se présenteront à cette élection.



Jean-Luc Poudroux, Jean-François Nativel, Perceval Gaillard, Emmanuel Séraphin, Fabien Dijoux de l’UPR, le candidat du LPA (qui n’a pas encore été dévoilé), et peut-être un candidat du Rassemblement national, sont également attendus dans les prochains jours.



Rappelons que les électeurs de la septième circonscription de La Réunion sont convoqués les 23 et 30 septembre 2018 pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale.