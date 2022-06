Législatives

Législatives : Éric Beeharry présente son programme

Éric Beeharry présente ses ambitions pour La Réunion. Le candidat dans la 1ère circonscription adresse ce communiqué :

Par LG - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 12:27





Son programme résout tous les grands problèmes de la Réunion et sans demander 1 € à l'État Français, ce qui le rend beaucoup plus réaliste et crédible que d'autres candidats portant des projets pas financés et donc irréalisables.



Plein emploi, pouvoir d'achat, logement pour tous, allocation universelle de 1 200 €/mois (y compris pour ceux percevant un revenu du travail), 10 000 € aux créateurs d'entreprise, impôt unique de 10%, boom du tourisme, nouveau modèle économique et social, simplification administrative et institutionnelle, fin de la crise requins, transition écologique et tant d'autres objectifs positifs font partie du programme d'Éric Beeharry. Un projet complet et consensuel, adapté à la Réunion et facile à négocier avec le gouvernement puisque ne lui coûtant pas 1 € et pouvant même lui rapporter par un développement accéléré de notre île.



Tous les détails sont publiés et vérifiables sur Après un débat TV réussi sur Réunion 1ère et malgré l'attaque subie par sa suppléante et compagne Marie Sempere, Éric Beeharry est heureux de vous annoncer sa candidature aux Législatives 2022 dans la 1ère circonscription.Son programme résout tous les grands problèmes de la Réunion et sans demander 1 € à l'État Français, ce qui le rend beaucoup plus réaliste et crédible que d'autres candidats portant des projets pas financés et donc irréalisables.Plein emploi, pouvoir d'achat, logement pour tous, allocation universelle de 1 200 €/mois (y compris pour ceux percevant un revenu du travail), 10 000 € aux créateurs d'entreprise, impôt unique de 10%, boom du tourisme, nouveau modèle économique et social, simplification administrative et institutionnelle, fin de la crise requins, transition écologique et tant d'autres objectifs positifs font partie du programme d'Éric Beeharry. Un projet complet et consensuel, adapté à la Réunion et facile à négocier avec le gouvernement puisque ne lui coûtant pas 1 € et pouvant même lui rapporter par un développement accéléré de notre île.Tous les détails sont publiés et vérifiables sur ericbeeharry.re