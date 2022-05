Législatives

Législatives : Didier Vaitilingom candidat sur la 1ère circonscription

Didier Vaitilingom annonce sa candidature sur la 1ère circonscription.

Par N.P - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 14:27

Le communiqué :



Par la présente, je viens porter à votre connaissance ma candidature au mandat de député de la 1ère circonscription de la Réunion. Enfant des quartiers populaires de Saint Denis, j'y garde milles souvenirs d'engagements sportifs, culturels et associatifs. Ma conscientisation politique je la dois à ma ville, à ses habitants, à son lot de joies et de peines quotidiennes.

Engagé, mon parcours initiatique commence en étant, en tant que citoyen, rapporteur des états généraux en 2009. Puis vint la création de nombreux mouvements, dont le premier au Chaudron, avec Frédéric Maillot. Un second mouvement régional vit le jour : l'UJ2R qui vit l'arrivée d'Alexandre Lai Kane Cheong. Enfin, la synthèse de ces engagements se concrétisa dans la création du parti politique Croire et Oser aux municipales de 2014 à Saint Denis.

En 2021, lucide quand aux difficultés de la population Réunionnaise face à la vie chère, je deviens le porte-parole de la "Nouvelle Plateforme Contre La Vie chère". Conscient de la nécessaire action citoyenne et de ses limites, je conçois, aujourd'hui, l'engagement politique comme l'une des formes ultimes de l'engagement citoyen.

Aussi, ayant conscience que "l'Histoire des hommes libres ne s'est pas faite au hasard et qu'elle s'est faite par le choix", je choisis de m'engager politiquement afin de pousser plus loin mon engagement citoyen au service d'une population que j'aime et chéri. Puissiez-vous être les relais, d'une volonté humble et déterminée, d'un serviteur de la République.

Règlementairement, ma déclaration se fera en préfecture ce Jeudi 19 Mai 2022 à 14h. Didier VAITILINGOM 1ère Circonscription Saint Denis