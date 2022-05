A la Une . Législatives : Des adhérents et soutiens PS et Banian de Ste-Rose et St-Philippe rejoignent Ratenon

La crise couve chez Banian. Ce vendredi, des adhérents et des soutiens des sections de Ste-Rose et de St-Philippe ont décidé de rallier la candidature de Jean-Hugues Ratenon au détriment de Ridwane Issa dans la 5e circonscription. "Ils prennent une direction qui ne nous convient pas", déplorent-ils, reprochant au parti de Patrice Selly "de ne pas porter les valeurs de la gauche". Par SI - Publié le Vendredi 13 Mai 2022 à 15:51





Auparavant encartée Banian et proche depuis toujours de Résistan's Égalité 974 (le parti de Jean-Hugues Ratenon), Carole Duchemann, comme les personnes présentes avec elle ce vendredi, reproche à la direction de Banian de ne pas assez communiquer avec ses adhérents sur les choix politiques opérés par le parti. Ils estiment que le député sortant est le seul "à porter les valeurs de la gauche" et qui n'a face à lui "que des personnes de droite".



"Aussi bien pour le soutien accordé par Banian à Emmanuel Macron que pour la volonté de Ridwane de travailler avec la majorité présidentielle, j'ai dit à Bruno (NDLR : Robert, membre de Banian) que cela ne nous convenait pas. En tant que partisan, nous ne sommes pas au courant de ce qu'ils vont faire. Le minimum de respect c'est de dire quel chemin prend le parti", poursuit-elle, apportant son soutien "plein et entier" à Jean-Hugues Ratenon, le candidat investi par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) dans cette circonscription où le jeu des alliances est particulièrement illisible