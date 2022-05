Législatives

Législatives : Bruno Martin, candidat de la 4e, présente son plan pour l'égalité du pouvoir d'achat avec la métropole

Le candidat Bruno Matin présente un "plan pour l'égalité du pouvoir d'achat avec la métropole".

Par N.P - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 15:01

Le communiqué :



Bruno MARTIN, candidat de la 4e circonscription de St Pierre, Petite-Île, Saint-Joseph présente son plan pour l'égalité du pouvoir d'achat avec la métropole.



➔ Prise en charge du transport maritime par l'état pour les professionnels.

➔ Suppression de l’octroi de mer qui impacte surtout les plus démunis qui subisses des taux plus élevés que les classes supérieures, en le remplaçant par une dotation de l'État. Ce dispositif sera financé par l'économie des différentes aides pour compenser la vie chère, comme l'indemnité chômage générée par la vie chère, la défiscalisation, l'indexation des agents de la fonction publique etc ...

Impact sur les agents de la fonction publique :

➔ La baisse de l'indexation n'aura aucun impact négatif sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires, tout au contraire :

➔ Garantie que l'indexation baissera moins vite que les prix !

➔ En cas de baisse des prix au niveau de la hausse du salaire de base, quand le salaire de base montera de 1€, l'indexation baissera de 1€, le revenu sera donc stable !

➔ En cas de baisse des prix plus rapide que la hausse du salaire de base, l'indexation sera maintenue sur les crédits en cour, mais le reste baissera plus que la hausse du salaire de base, mais comme il sera garanti que cette baisse sera inférieure à la baisse des prix, le pouvoir d'achat continuera d'augmenter !

➔ Pour les fonctionnaires qui ont de l'épargne, celle-ci sera revalorisée, puisqu'avec la baisse des prix, ils pourront acheter plus de choses !

Progressivité des mesures à prendre :

➔ Débuter par les produits alimentaires.

➔ Commencer par supprimer l'octroi de mer régionale, accompagnée d'une baisse des prix équivalente, suivi de la suppression de l'octroi de mer sur le transport.

➔ Plafonner les prix sur les produits importés en obligeant les enseignes à indexer leurs prix sur les drives de métropole,

➔ Limiter les marges des entreprises locales par exemple à 10% ainsi que les marges distributeur sur ces produits à 25%.

Les entreprises locales doivent croitre par leur volume de production et non par des marges excessives, chaque fois quelle dépasseraient les 10% de bénéfice, elles devraient répercuter une baisse sur leur prix de vente. Bien sûr, elles ne doivent pas camoufler leurs bénéfices par des rémunérations des cadres supérieures à la moyenne nationale.

➔ Pour l'importation, remplacer progressivement par catégorie de produit l'octroi de mer par la TVA écologique qui impactera uniquement les produits vendus en l'état, mais permettra aux entreprises locales de récupérer cette taxe pour leur matière première.

Exemple : Si l'état supprime l'octroi de mer et prend en charge le transport, en mettant en place la TVA écologique à 20 %, les prix en magasin ne dépasseront pas 20% du prix métropole !

L'objectif final serait que la moyenne des prix d’importation et locale ne dépasse pas 10%, ce qui correspond à peu près aux dépenses de chauffage que nous n'avons pas ici.

➔ La Recette de la TVA écologique doit être entièrement compensée par la baisse des charges et des taxes sur les entreprises locales, celle-ci doit être ajustée pour permettre une croissance de la production locale dans un environnement sain et équitable !

Par exemple : produit importé 20% plus cher, produits locaux aux mêmes prix qu'en métropole, les prix moyens seraient 10% au-dessus de la métropole.

Il serait aussi nécessaire d'interdire aux distributeurs de vendre les produits importés moins cher que l'équivalent fabriquer à la Réunion...

Entreprises : Avec la TVA écologique à la place du fret et de l'octroi de mer, cela permettra aux entreprises d'acquérir leurs matériels aux mêmes tarifs qu'en métropole !