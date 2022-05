A la Une . Législatives : Bachil Valy place la ruralité au cœur de sa campagne

Le maire de l’Entre-Deux vient officiellement de lancer sa campagne dans la 3e circonscription de La Réunion. Il a présenté sa suppléante, Nadine Grondin, vice-présidente de la Chambre d’agriculture. Bachil Valy place la ruralité, l’urgence sociale et le développement économique comme piliers de son programme. L’occasion également d’évoquer sa candidature en lieu et place de Patrice Thien Ah Koon Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 13:24

Pour Bachil Valy, le choix de sa suppléante est symbolique de son programme. En faisant le choix de Nadine Grondin en tant que suppléante, il veut démontrer son attachement à la ruralité et ses ambitions de développement du monde agricole.



La vice-présidente de la Chambre d’agriculture espère quant à elle faire remonter les problématiques des agriculteurs au cœur de l’Assemblée nationale.

L’agriculture comme moteur économique



" Je suis quelqu’un du terrain. Je connais les difficultés du monde agricole. Mon implication va permettre de porter notre voix là où se votent les lois. Les lois ne collent pas forcément avec les réalités du terrain. Elles ont besoin d’être adaptées, plus justes et plus appropriées", indique l’agricultrice.



"Par ce choix, je veux prouver l’enracinement qui est le mien par rapport à la ruralité", ajoute le maire de l’Entre-Deux. Celui-ci veut mettre en place un Projet alimentaire territorial (PAT) qui s’étendrait à toute l’île. Un projet dont les études sont terminées.



En plus de l’autosuffisance alimentaire, le PAT permettrait selon le candidat de mettre en place un vrai développement économique par la production agricole et sa valorisation. Ce développement créera un cercle vertueux en direction d’autres secteurs économiques. "Nous réglerons le problème du chômage et, j'ose le dire, nous aurons un problème de main d’œuvre", assure-t-il.



Pour cela, il faut que tous les élus de l’île travaillent ensemble. "Nous avons une réponse concrète sur toutes les problématiques et barrières que nous pouvons franchir si nous avons la volonté d’agir ensemble", promet-il.

L’expérience au service la majorité présidentielle



Le candidat investi par LREM met en avant son expérience de 20 ans en tant que maire de l’Entre-Deux et à la CASUD. "Je connais bien les dossiers de la circonscription", rappelle-t-il. Une maîtrise des sujets qui permettra de faire aboutir les projets plus vite, puisqu’au sein de la majorité.



Car selon lui, même si "aucun gouvernement n’a été plus généreux avec La Réunion", le fait que tous les députés réunionnais se situaient dans l’opposition était "catastrophique". Il assure que l’élection de députés de la majorité permettrait d’assurer à La Réunion un relais direct avec le centre des décisions.



Il promet également de défendre les intérêts de La Réunion lorsque les lois proposées ne sont pas applicables sur le territoire. "On ne peut pas standardiser toutes les lois à La Réunion. Ce n’est pas acceptable. Il faut enlever ces nœuds qui empêchent son développement", indique-t-il.

Une rupture avec TAK ?



Dès le début de sa conférence, Bachil Valy se présente comme "Chiraquien et Takistes". Il affirme que le maire du Tampon aurait dû être le candidat légitime, ce qu’il n’a pas voulu. Ayant été investi par Paris pour être candidat, Bachil Valy a donc décidé de se lancer, même si son mentor avait d’autres projets.



"Il a fait un choix familial, nous avons fait le choix de la population. Je peux comprendre, c’est humain", explique le candidat qui ne précise pas les modalités de leur relation actuelle, ni d'un éventuel soutien.



"C’est avec bonheur que j’assume être avec Emmanuel Macron. C’est vrai que son image est mal-perçue. Il s’est excusé et rapproché de la population. Je propose un projet sur le moyen et long terme de durabilité, tout en gérant le quotidien", conclut Bachil Valy.



