A la Une . Législatives : Avance minimale et inquiétude maximale pour le parti présidentiel

Les résultats officiels du premier tour des élections législatives sont connus et placent Ensemble, la coalition de la majorité présidentielle, en tête avec 25,75% des voix. Une avance d’à peine 20.000 voix sur la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 06:58

Encore une fois, l’abstention a dominé tous les débats lors de ces élections législatives. Seulement 47,51% des Français inscrits sur les listes électorales se sont rendus aux urnes hier. En 2017, ce chiffre était de 48,70%. Un chiffre de l’abstention qui ne permet donc à personne d’être élu au 1er tour.



La coalition de la majorité présidentielle arrive en tête au soir du premier, mais dans un mouchoir de poche. Ensemble, qui regroupe LREM, Horizons, le MoDem et Agir, recueille 25,75% des suffrages exprimés et 5.857.571 voix.



C’est très exactement 21.372 voix de plus que la NUPES qui recueille 25,66% des voix. Le Rassemblement national réalise également un score historique avec 18,68% des suffrages, soit 4.248.616 bulletins. Les Républicains ferment la marche des partis au-dessus du seuil symbolique des 5% avec 10,42% des suffrages et 2.370.811 voix.



Le parti d’Eric Zemmour, Reconquête, obtient 4,24% des voix, mais n’aura aucun élu à l’Assemblée nationale. Son leader étant même éliminé dans la 4e circonscription du Var.

Une majorité loin d’être absolu pour Macron



Ensemble garde malgré tout l’avantage dans les projections. Le camp présidentiel est crédité d’une fourchette comprise entre 255 à 295 sièges. La majorité absolue étant fixée à 289 députés sur 577, le président de la République pourrait ne plus avoir le contrôle total sur le palais Bourbon et devra composer avec les autres partis.



Symbole de cette "presque" déroute, l’élimination des anciens ministres Jean-Michel Blanquer et Emmanuelle Wargon. Les ministres actuels Amélie de Montchalin, Transition écologique et Cohésion des territoires, et Clément Beaune, Affaires européennes, sont en ballottage défavorable.



Élisabeth Borne arrive en tête dans le Calvados avec 34,32% devant la NUPES (24,53%). Si la Première ministre peut toujours obtenir un fauteuil à l’Assemblée nationale, la perte de la majorité absolue pourrait lui coûter son poste à Matignon.



De son côté, Jean-Luc Mélenchon a appelé à "déferler" dans les urnes dimanche prochain, tandis que Marine Le Pen a appelé à "ne pas choisir", car "la France n’est ni une salle de marché ni une ZAD".



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur