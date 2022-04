Politique Législatives : Après la 6ème circonscription en 2017, Yvette Duchemann candidate sur la 1ère

Candidate sur la 6ème circonscription en 2017, Yvette Duchemann annonce cette fois sa candidature sur la 1ère. Avec son suppléant Jean-François Cottin, celle qui a également brigué la mairie de Saint-Denis souhaite faire entendre sa vision d'"une Réunion solidaire, une Réunion du partage, une Réunion écologique." Par N.P - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 11:46

Le communiqué :



Les résultats aux dernières élections présidentielles m’interpellent. Nous ne sommes ni climato-sceptiques, ni climato-hypocrites, nous sommes pour L’ECOLOGIE POPULAIRE.



Pour LA RÉUNION que je défends depuis des années, jusqu’aujourd’hui : rien n’y a été assez pensé pour le DEVELOPPEMENT DURABLE au service de tous les Réunionnais.



L’écologie ne doit pas être punitive (exemple : les taxes qu’on a tenté d’imposer notamment la taxe carbone), elle n’est pas non plus un blabla (spéculation intellectuelle). L’ECOLOGIE EST POPULAIRE : LA JUSTICE SOCIALE ET LA JUSTICE CLIMATIQUE EST L’AFFAIRE DE NOUS TOUS. CETTE PLANÈTE EST LA NÔTRE : NOUS N’AVONS PAS DE PLANÈTE DE RECHANGE !



Depuis plusieurs mois, la population dionysienne me sollicite pour représenter une alternative d’élue de proximité face aux élus dionysiens qui cumulent et qui concentrent tous les pouvoirs. Je vous rencontre et je suis en contact permanent avec vous Je connais vos difficultés, je partage vos préoccupations et vous pouvez compter sur ma détermination et ma combativité.



C’est pourquoi j’ai décidé d’être candidate sur la 1ère circonscription de Saint-Denis avec comme suppléant, M. Jean-François COTTIN, un homme de cœur et très sensible à l’écologie. Nous avons la même vision : une Réunion solidaire, une Réunion du partage, une Réunion écologique.

MILITONS POUR UNE RÉUNION POPULAIRE.

Yvette DUCHEMANN, candidate

Jean François COTTIN, suppléant

Élections législatives 1ère circonscription

