Faits-divers Législatives : Alliance police nationale demande aux candidats d'être dans l'anticipation

Dans le cadre des élections législatives, le syndicat Alliance police nationale et son bureau de La Réunion tiennent à alerter les différents candidats sur la nécessité de renforcer la sécurité sur le département. Voici leur communiqué. Par NP - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 11:04

Beaucoup disent que la Réunion ce n'est pas les Antilles, Alliance rétorque n'attendons pas justement qu'on soit dans la même situation.



Nos décideurs sont trop souvent dans la réaction au lieu d'être dans l'anticipation.



Conscient du pouvoir des lobbies, Alliance police nationale sollicite un engagement fort des candidats. Nous tenons à rappeler qu'aucun projet ne peut se faire sans un minimum de sécurité. Que les Réunionnais et Réunionnaises soient en sécurité. Et que demain se construit aujourd'hui.



Alliance police nationale 974 se tient à disposition des candidats qui souhaiteraient échanger sur le sujet et travailler pour mettre au maximum nos concitoyens à l'abri d'agressions, de drogues ou de tout autre délit.