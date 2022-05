Législatives : Alix-Jean Méra candidat Debout la France sur la 2ème circonscription

Le communiqué :



Le 10 et 24 Avril, les réunionnaises et les réunionnais sans exception se sont enfin émancipés, sans complexe en totale liberté et ont désavoué l’appel de nos élus hypocrites à voter Emmanuel MACRON.



Cette défiance envers nos élus locaux est une forte démonstration du citoyen qui n’a nul besoins de leurs avis et conseils, pour se décider seul en toute liberté et se passer de leurs trahisons.



Le ras-le-bol de tout un peuple uni qui ne cesse d’être victime d’une manipulation de la part de ces élus, responsables politiques, quelque soient leurs appartenance de droite comme de gauche et cela depuis plus de 50 ans, d’élection en élection et qui ont tous les mêmes méthodes, PEUPLE dont je salue le courage de la désobéissance de l’appel au vote en faveur du Président désavoué par les réunionnais au 1er comme au 2ème tour.



Ces politiques de droite ou gauche, nous disent à tous depuis des années qu’ils défendent prioritairement l’intérêt général des réunionnaises (ais), alors que derrière cette communication se cache une forêt de mensonges et de manipulations d’une ampleur sans précédent.



Tout en restant dans leurs bulles ils pensent que la population est DUPE, à ne pas confondre avec la NUPE ou la RENAISSANCE du « nouveau phœnix » .



Ce laxisme, cette immobilisme face à une population sans emploi, une classe moyenne de plus en plus pauvres , qui ne peut joindre les deux bouts à chaque fin de mois et d’années en années et une situation sociale à la réunion qui ne cesse d’empirer.



La gouvernance d’Emmanuelle MACRON depuis 5 ans est la pire qu’ait subi le peuple Français, IRRESPECTUEUX, ARROGANT, MEPRISANT, CYNIQUE…. telle est la nature du Président MACRON, cette image rejetée massivement par la population réunionnaise le 10 et 24 Avril dernier. Malgré la demande et la complicité de l’ensemble des élus reconvertis à la LREM, pour protéger leurs propres intérêts personnels au lieu d’un rassemblement au profit d’un projet général dans l’intérêt du peuple réunionnais.



Nous connaissons tous la situation du pays de ces 5 dernières années du gouvernement MACRON, qu’aucun Président de la 5ème République n ’avait jusqu’alors laissé son peuple dans une telle situation sociale désastreuse, de matraquage fiscal, ou encore qui persiste à prolonger l’âge de la retraite à 65 ans, alors qu’en réalité peu de personnes pourront y prétendre.



Face à ce constat, il est dangereux pour la France de laisser ce Président gouverner avec une majorité absolue et subir cette oppression dont le pire est à venir. Pour faire obstacle à ses ambitions impérieuses, nous devons instaurer une cohabitation pour la France afin que le pays retrouve sa sérénité, sa souveraineté et la paix.



Une longue liste de contestations et 5 années de manifestations , dont la crise des gilets jaunes, du corps médicale, de la magistrature, des avocats, pour résumer la souffrance que vit au quotidien la population dans une totale ignorance du Président et de son gouvernement, avec l’approbation de certains élus locaux, loin des soucis de la population, restant dans leurs bulles déconnectés de la réalité.



Nous ne pouvons accepter encore un Président qui gouverne par ordonnance, qui menace d‘ un passage en force via l’utilisation du 49.3 si les Français refusent la durée de 45 années d’annuité et 65 ans âge de départ à la retraite.



Cette élection législative est importante pour renouer la confiance avec le citoyen et envers la démocratie par un véritable projet de refonte de la Loi sur la moralisation de la vie publique et politique, qui est inscrit dans mon programme.



A chaque rencontre avec vous tous les jours, je constate une déception grandissante, les difficultés de joindre les deux bouts en fin de mois, pour les personnes sans emploi comme les travailleurs.



Après avoir consulté un grand nombre d’entre vous, c’est dans cette démarche, avec les valeurs que défend DEBOUT LA FRANCE de NICOLAS DUPONT AIGNANT, et avec sa confiance pour l’investiture de ma candidature et de ma remplaçante Davilla VERDUN , que j’ai décidé après une longue réflexion de prendre part dans ce combat pour le Peuple que nos oligarques Français appellent « la France d’en bas ».



Je vous demande de réitérer votre liberté de vote le 12 et 19 JUIN 2022, et de dire non à la trahison.

Je vous annonce donc que je suis candidat aux législatives pour être votre député dans la 2ème Circonscription et je vous demande de me faire confiance.



J’aborderai mon programme par la suite mais vous annonce d’ores et déjà que l’instauration d’une zone franche globale et la suppression des taxes pour les TPE et PME, seront mon cheval de bataille tout au long de mon mandat.