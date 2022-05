A la Une . Législatives 7e circonscription : Johan Guillou affiche ses soutiens de tous bords

Aux cotés du candidat sans étiquette se sont affichés la maire de Saint-Louis Juliana M’Doihoma, d’anciens opposants aux dernières municipales : le maire de Saint-Leu Bruno Domen mais aussi Sandrine Lambert de la France Insoumise. Dimitri Moidina, suppléant de la conseillère départementale Eglantine Victorine, est venu apporter son soutien pour Saint-Paul à Johan Guillou. Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 19:17

Difficile de s’y retrouver dans ses législatives où la plupart des candidats sont soit sans étiquette, soit sans parti, ont fait scission avec leur famille politique ou encore sont soutenus par des adversaires d’hier. Pour autant, il y a une "cohérence", assure Juliana M’Doihoma . "On s’est choisis, on a pris le temps".



Ancien gendarme, président de la Ligue régionale de Basket, Johan Guillou veut lui aussi apparaitre comme le renouveau de la scène politique locale. "Je fais partie de cette jeunesse révoltée qui estime être non écoutée et incomprise par nos représentants locaux au niveau national", déclare Johan Guillou. "Je vous invite juste à regarder les précédents députés et me dire aujourd’hui quelle image les électeurs veulent donner à cette circonscription ?", interroge le candidat de 37 ans qui veut mettre en avant la probité et l'humilité.

"Les attentes sont fortes, le travail complexe", note la maire de Saint-Louis qui estime que "les voeux pieux de ceux qui ont été incapables de faire leur preuve" ne permettront pas d’y répondre. "Je ne crois pas que revendiquer avoir une grande gueule vaut programme politique", tacle Juliana M’Doihoma.



Pour autant, il ne s’agit aucunement d’un front anti-Robert assurent les soutiens assis à la table. Le retour de Thierry Robert est "une candidature comme une autre et il y aura le verdict des urnes", souligne Bruno Domen qui rappelle également qu’il y a eu celui de la justice concernant le député Thierry Robert condamné et rendu inéligible. A ses côtés,"il n'y a que des casiers vierges", tient à préciser Johan Guillou.





Pour le candidat Johan Guillou, "être sans étiquette permet d’être libre de ses choix". Ainsi, à l’Assemblée nationale, " je serai là où il faudra être pour faire avancer La Réunion", répond-il.



Sur le fond, Johan Guillou révèlera son programme pour la 7e circonscription ainsi que sa "coéquipière" suppléante ce samedi à Saint-Leu. "On a envie de mener ce combat pour un candidat auquel on croit", assure Sandrine Lambert. Cette "femme de gauche et femme Insoumise" se décrit-elle, voit au delà de son parti. "Dans ces législatives, on assiste à un spectacle politique désolant avec des candidats qui se disent plus légitimes que les autres. Ces candidatures multiples de même sensibilité politique vont favoriser l’abstention ou les candidats les plus populistes dont Saint-Leu et la circonscription n’ont pas besoin", analyse Sandrine Lambert à propos du "bèzement", résume-t-elle, au sein de sa famille politique . Consciente que son soutien surprend, elle assume. "Parmi tous ces candidats, je ne me reconnais pas. Moi j’ai la conscience citoyenne claire à ce sujet".Pour le candidat Johan Guillou, "être sans étiquette permet d’être libre de ses choix". Ainsi, à l’Assemblée nationale, " je serai là où il faudra être pour faire avancer La Réunion", répond-il.Sur le fond, Johan Guillou révèlera son programme pour la 7e circonscription ainsi que sa "coéquipière" suppléante ce samedi à Saint-Leu.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur