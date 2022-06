La grande Une Législatives 2022 : les taux de participation par commune ce dimanche après-midi

​Messe, plage, pique-nique,... vous aviez toutes les bonnes raisons du monde pour esquiver votre bureau de vote ce dimanche matin. Qu'en sera-t-il pour cette deuxième partie de journée ? Les bureaux sont ouverts jusqu'à 18H. Découvrez les taux de participation de ce 1er tour des élections législatives 2022 au fil des heures dans certaines communes :

Par LG - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 14:37





Le taux de participation à 16h sur la commune de Saint-Leu était de 27,25 % (soit 7819 votants). La commune de l'ouest compte 28.696 électeurs.



A 16h, le taux de participation au Tampon était de 29,20% contre 35,14% lors des élections législatives de 2017. La commune du Tampon compte 84 bureaux de vote pour 64.332 inscrits.



Le taux de participation à Saint-Denis à 16h était de 22.46% (28,26% en 2017) pour le compte de la 1ère circonscription. Dans la partie du chef-lieu qui tombe dans la 6ème circonscription, le taux était de 22.68% à 16h (contre 26.22% en 2017)



Le taux de participation à Saint-Joseph à 15h était de 29.55%. Ce taux était de 35.14% en 2017.



A Saint-Louis, le taux de participation à 14h était de 12,82 % soit 5637 votants.



A 12h au Port, 12,44% des personnes inscrites sur la liste électorale avaient accompli leur geste civique. C’est tout simplement deux fois moins que lors du 1er tour de la présidentielle (24,08%) il y a seulement deux mois de cela mais c’est plus que lors de la législative partielle de 2020 qui n’avait pas encore atteint la barre des 10% à la même heure (8,08%).



Retour sur la tendance constatée ce matin



Législatives et abstention, une longue histoire d’amour