Législatives 2022 - Vanessa Payet Pignolet: "Celui qui saura défendre vos intérêts à l’Assemblée sera Philippe Naillet"

La suppléante de Philippe Naillet affiche un sourire qui en dit long sur les chances de victoire dimanche prochain dans la 1ère circonscription. Le député sortant socialiste dispose du double de voix par rapport au candidat qui arrive second, Jean-Jacques Morel (7742 voix contre 3378). Malgré ce matelas de voix déjà confortable, Vanessa Payet Pignolet affirme qu’"il nous reste une semaine pour expliquer le programme de gauche qu’on défend" et en appelle à tous ceux qui ne sont pas allés voter. L’ancienne figure montante de Croire et Oser explique que "celui qui saura défendre vos intérêts et ceux des Dionysiens à l’Assemblée sera Philippe Naillet". Elle est interrogée par Caroline Séry.