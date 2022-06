Législatives

Législatives 2022 - "Triste victoire", commentent François Valéama et Chloé Hoareau

François Valéama et Chloé Hoareau, candidats sur la 7e circonscription au premier tour, réagissent au second tour :

Par N.P - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 14:35

Dans notre communiqué du 1er tour, nous avons mis l’accent sur le phénomène d’abstention. Nous avons écrit :



« Dans la 7e circonscription, sur 118 245 inscrits, on note que la participation a été de 27,28 % uniquement. L’abstention est de 70,69 %. »



Qu’avons-nous constaté au deuxième tour? L’abstention est de 65,92% (66%). En conséquence, c’est quoi une victoire quand 2/3 de l’électorat refusent de prendre part au vote ? Si l’abstention signifie un rejet alors la palme revient à la commune de Saint Louis où ce sont les 3/4 des inscrits (74,77%) qui ont refusé de choisir entre les 2 finalistes. Nous avions donc raison de laisser la population libre de choisir.



Comme nous l'avons dit, il y a une semaine « Ce fort taux d’abstention nécessite une réflexion approfondie. Est-ce dû à la municipalisation de cette élection législative ou alors le manque de confiance de la population dans ses représentants ? »



Nous allons rechercher des réponses à ces questions car nous ne voulons pas cautionner cette crise de confiance.



Le 20/06/2022

François Valéama et Chloé Hoareau.