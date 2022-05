La grande Une Législatives 2022 : Tout savoir sur la 6e circonscription

Les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin 2022. Les Réunionnais sont à nouveau appelés aux urnes. Voici tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les enjeux sur la 6e circonscription. Par SI - Publié le Samedi 28 Mai 2022 à 15:27

Les mandats des sept députés de La Réunion arrivent à leur terme au mois de juin. Les électeurs devront se mobiliser les 12 et 19 juin pour élire celui ou celle qui représentera leur circonscription à l’Assemblée nationale.



La 6e circonscription est donc en jeu. Rassemblant 81.747 électeurs, elle comprend la partie Est de Saint-Denis à partir du Chaudron jusqu'à l'entrée Ouest de Saint-André à Cambuston. Sainte-Marie est la commune la plus peuplée de la circonscription.



Présidentielle : Les électeurs ont choisi Le Pen au second tour



Les électeurs de la 6e circonscription ont été parmi les moins mobilisés de l'île lors du premier tour de la dernière présidentielle avec 48,8% d'abstention. Ils ont choisi Jean-Luc Mélenchon avec 37,59% mais ont eu du mal à départager Emmanuel Macron (18,13%) de Marine Le Pen (27,24%).



Comme l'ensemble des circonscriptions de l'île, hormis la 1ère, elle a placé Marine Le Pen en tête au soir du second tour de la présidentielle avec 61,06% des voix. Le taux d'abstention, lui, était de 42,27%.



Législatives : Nadia Ramassamy éteint Monique Orphé en 2017



Au premier tour des législatives 2017, près de 69,65% des électeurs ne s'étaient pas déplacés dans la 6e circonscription. Ceux qui se sont rendus aux urnes avaient plébiscité la députée sortante de l'époque, Monique Orphé (27,45%), et ont choisi Nadia Ramassamy (21,48%) pour lui faire face au second tour. Le résultat sera tout autre au second puisque cette dernière, candidate de l'union de la droite, avait rattrapé son retard pour l'emporter (52,61%) sur l'élue dionysienne (47,39%), qui bénéficiait du soutien de la République en marche.



La population est à 100% urbaine



109.774 habitants sont recensés sur ce secteur de La Réunion, dont 81.747 électeurs. Le taux de population est dans la moyenne des 7 circonscriptions de l’île.



Le taux de croissance annuel de la population a augmenté de 0,7% entre 2013 et 2019, contre 0,4% au niveau national. En 2018, la moitié de la population de la circonscription était âgée en moyenne de 34 ans, largement en-dessous de l'âge médian au niveau national qui est de 41 ans.



Le nombre de citoyens qui y vivent a augmenté de 1,3% ces dernières années. Les habitants de la 6e circonscription sont à 100% urbains. L’âge moyen y est de 36,4 ans, soit un peu au-dessus de la moyenne (35,9).

Près de la moitié de la population en recherche ou détentrice d'un emploi



Le taux de chômage au sein de la population active est l'un plus faible des sept circonscriptions, juste après la 1ère, et s’établit à 13,9%. Sur le territoire, 46,2% des habitants déclarent avoir un emploi ou en rechercher un, dans la moyenne nationale qui est de 46,7%.



La part de retraités avoisine les 10,6% et la circonscription compte 9,7% d'étudiants dans sa part de population.



Emploi : Une copie presque-conforme à la 1ère circonscription



Près d'un tiers des habitants de la 6e circonscription sont des employés (34%), suivis des professions intermédiaires (22%) et des ouvriers (22%).



Les habitants ont le meilleur niveau de vie



En 2019, 35,4 % de la population de la 6e circonscription a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Cette part s’élève à 14,5 % en France métropolitaine. Concernant le niveau de vie médian, il est de 16.430 euros, juste au-dessus de quelques centaines d'euros de la moyenne de l'île.



Concernant le taux de pauvreté, il dépasse les 50% chez les moins de 30 ans et aux alentours de 38/40% chez les 30 à 39 ans et les 75 ans ou plus.



Plus de deux tiers des logements sont des maisons



En 2018, 25,3 % des résidences principales sont occupées par une seule personne (contre 36,7 % au niveau national). Dans la circonscription, 6,2 % des logements sont vacants et parmi les habitants de la circonscription, 11,2 % ont emménagé dans un nouveau logement au cours de l’année précédente, contre 11,1 % au niveau national.



Les habitants de la 1ère circonscription sont à 50% des locataires, les propriétaires ne sont que 46%. Les maisons composent la très grande majorité des logements (67%) et 38% des logements ont été construits avant 1990.

Un quart des familles sont monoparentales



Près de 25% des ménages de la circonscription sont composés d'une seule personne. Les couples avec enfant(s) représentent 32% des ménages tandis que 17% des ménages n'ont pas d'enfant. Enfin, les familles monoparentales composent à 23% les ménages de la 6e circonscription.



Un tiers des habitants non ou peu diplômés



Parmi les habitants de la circonscription, seuls 22% d'entre eux sont titulaires d'un baccalauréat. La part de non-diplômés ou peu diplômés se situe à 28%. Au moins 11% des actifs possèdent un BAC + 2 et 9% un BAC + 3.



La voiture encore reine



Pour se rendre à leur travail, 82% des résidents de la circonscription utilisent une voiture, alors que 6,5 % se déplacent principalement à pied ou à vélo. Ces modes doux sont adoptés par 8,4 % des actifs en emploi au niveau national.



Peu de mouvement



Parmi les habitants de la circonscription, 11,2% ont emménagé dans un nouveau logement au cours de l’année précédente, contre 11,1% au niveau national. Ils n'étaient que 6% à avoir occupé un autre logement dans la même commune un an auparavant et 4% venant d'une autre commune du département. Seul 1% des habitants venus s'installer dans la circonscription ne venaient pas du département.