Législatives 2022 : Tout savoir sur la 5e circonscription

Les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin 2022. Les Réunionnais sont à nouveau appelés aux urnes. Voici tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les enjeux sur la cinquième circonscription. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 09:14

Les mandats des sept députés de La Réunion arrivent à leur terme au mois de juin. Les électeurs devront se mobiliser les 12 et 19 juin pour élire l’élu qui représentera leur circonscription à l’Assemblée nationale. La cinquième circonscription, comme les autres, est donc en jeu. Il s’agit de la plus grande circonscription de l’île qui comprend Bras-Panon, Saint-Benoît, la Plaine-des-Palmistes, Salazie, Sainte-Rose et Saint-Philippe. Elle rassemble 87.334 électeurs.

Présidentielle : Les électeurs ont choisi Le Pen au second tour



Les électeurs de la cinquième circonscription ont été les moins assidus au premier tour avec 50,46% d’abstention. Ils ont choisi Jean-Luc Mélenchon avec 37,36% devant Marine Le Pen (30,59%) et Emmanuel Macron (18,55%).



Au second tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen est sortie largement en tête avec 65,19%. Le taux d’abstention était de 42,32%.

Législatives : Jean-Hugues Ratenon crée la surprise en 2017



L’intérêt des électeurs était minime au premier tour des élections législatives. Plus de 70% ne s'étaient pas déplacés. Ceux qui se sont rendus aux urnes avaient placé Daniel Gonthier (30,51%) en tête, devant Jean-Hugues Ratenon (17,38%).



Le candidate de gauche a pourtant remporté le duel une semaine plus tard avec 52,88% des voix. Le taux d’abstention était légèrement moins fort : 64,69%.

La plus forte population rurale



110.439 habitants sont recensés sur ce secteur de La Réunion. Le taux de population est inférieur à la moyenne régionale (123.030).



Le nombre de citoyens qui y vivent a augmenté de 0,5% ces dernières années. Les habitants de la cinquième circonscription sont à 83,1% urbains. 5,7% vivent dans une commune rurale périurbaine et 11,2% dans une commune rurale non périurbaine.



L’âge moyen est de 35,1 ans. C’est la circonscription la plus jeune de l’île.

Le taux de chômage y est parmi les plus forts



Le taux de chômage chez la population active est le troisième plus élevé des sept circonscriptions et s’établit à 15,2%. La moyenne est de 15%.



Le taux de retraités inactifs est de 11,3%. C’est aussi là où il y a le plus de mineurs en dessous de 14 ans : 22,8%.

Le taux d’agriculteurs y est le plus fort



La cinquième circonscription a le plus faible taux de cadres et de personnes travaillant dans une profession intellectuelle supérieure : 4,4%. C’est à l’inverse le secteur avec le plus d’agriculteurs ou exploitants : 3%.



On y retrouve aussi le plus faible taux d’actifs dans des professions intermédiaires (16,7%) et un faible taux d’artisans (5,4%).

La circonscription la plus pauvre



La cinquième circonscription a le taux de pauvreté le plus fort à La Réunion (44,6%). Le niveau de vie médian est de 14.070 euros annuels, le plus bas de l’île, soit environ 1.900 euros de moins que la moyenne.



Le taux de pauvreté s’établit à 36,1% chez les 60 à 74 ans et à 41,9% chez les plus de 75 ans. Ce sont les chiffres les plus hauts à La Réunion.



Les 3/4 des logements sont des maisons



Les habitants de la cinquième circonscription sont majoritairement des propriétaires (60,1%). On retrouve aussi dans ce secteur la deuxième plus grande part de logements vacants : 10,8%. C’est deux points au-dessus de la moyenne à La Réunion.



La cinquième circonscription compte aussi un fort taux de maisons (75,3%). Les logements sont plutôt récents avec 37,6% construits avant 1990.

Le plus fort taux de famille monoparentale



La cinquième circonscription de La Réunion a l’une des plus faibles parts de ménages composés d’une personne seule : 25,2%.



Elle est composée à 15,9% de couples sans enfant et à 31,4% de couples avec enfant(s), le plus fort taux ex aequo avec la 6e et 7e circonscription.



23,2% des ménages sont composés d’une famille monoparentale. C’est le taux le plus fort de l’île.

Les habitants qui ont le moins de diplômes



Le taux d’actifs qui ont un Bac+5 ou plus est de 3,9% sur la cinquième circonscription. C’est le taux le plus bas de l’île.



La part de la population active “pas ou peu diplômé” selon l’INSEE est de 33,7%. Le taux y est le plus fort sur l’île. La circonscription compte également le taux le plus fort pour la part de population ne disposant que d’un CAP ou BEP (26,8%).

La circonscription qui attire le moins ceux venus d’ailleurs



La cinquième circonscription est celle qui a accueilli ces dernières années le plus faible taux d’habitants venus d’un autre département (0,7%).



C’est aussi le secteur qui compte la plus forte part de citoyens qui sont dans le même logement depuis 1 an (91,6%).



