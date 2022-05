A la Une . Législatives 2022 : Tout savoir sur la 4e circonscription

Les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin 2022. Les Réunionnais sont à nouveau appelés aux urnes. Voici tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les enjeux sur la quatrième circonscription. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 26 Mai 2022 à 14:26

Les mandats des sept députés de La Réunion arrivent à leur terme. Les électeurs devront se mobiliser les 12 et 19 juin pour élire l’élu qui représentera leur circonscription à l’Assemblée nationale. La quatrième circonscription, comme les autres, est donc en jeu. Elle comprend Saint-Pierre, Saint-Joseph et Petite-Île et rassemble 108.575 électeurs.

Présidentielle : Les électeurs ont choisi Le Pen au second tour



Les électeurs de la première circonscription sont parmi les meilleurs élèves de l’île. Au premier tour, c’est la circonscription avec le plus faible taux d’abstention, avec 41,17% d’électeurs qui ne se sont pas déplacés. Ils ont choisi Jean-Luc Mélenchon avec 41,91% devant Marine Le Pen (24,59%) et Emmanuel Macron (16,7%).



Au second tour, Marine Le Pen (61,21%) a largement devancé Emmanuel Macron (38,79%). Le taux d’abstention était de 37,15%.

Législatives : En 2017, la droite avait marqué son territoire



C’est dans cette circonscription que le taux d’abstention était le plus bas, mais il restait tout de même élevé avec 58,28%. Ceux qui se sont rendus aux urnes ont envoyé le Républicain David Lorion (33,22%) et la candidate divers gauche Virginie Gobalou (23,63%) au second tour.



David Lorion a remporté le duel une semaine plus tard avec 54,39% des voix. Le taux d’abstention était encore le plus faible du département : 52,99%.

Une population dense et âgée



135.295 habitants sont recensés sur ce secteur de La Réunion. C’est la deuxième circonscription la plus peuplée derrière la septième, tout en étant plus petite.



Le nombre de citoyens qui y vivent a augmenté de 0,6% ces dernières années. Les habitants de la première circonscription sont à 100% urbains. L’âge moyen est de 36,6 ans, la deuxième moyenne la plus élevée.

Le taux de chômage y est le plus fort



Le taux de chômage chez la population active est le plus fort des sept circonscriptions et s’établit à 17%. La moyenne est de 15%.



La part de population active y est la plus basse de l’île avec 29,6%. La part d’étudiants (8,3%) y est en dessous de la moyenne régionale (9%).

Une circonscription agricole avec de nombreux employés et inactifs



La quatrième circonscription a le deuxième plus fort taux d’agriculteurs exploitants avec 2,2% de la population active. Le taux de cadres y est l’un des plus bas de l’île (7,3%) et la part de population employée y l’un des plus forts (34,8%).



La part de la population n’y ayant jamais travaillé (8%) est également au-dessus de la moyenne régionale (7,5%).

Un taux de pauvreté au-dessus de la moyenne régionale



La quatrième circonscription a l’un des taux de pauvreté les plus hauts à La Réunion (38,6%). Le niveau de vie médian est de 15.550 euros annuels, soit environ 400 euros de moins que la moyenne sur l’île.



Le taux de pauvreté s’établit à 32,2% chez les 60 à 74 ans et à 40,5% chez les plus de 75 ans. Ce sont les deuxièmes chiffres les plus hauts à La Réunion.

Les logements y sont les plus récents



Les habitants de la quatrième circonscription sont majoritairement des propriétaires. Le taux de locataires y est l’un des plus bas (40,1%). On retrouve une des plus faibles parts de logements vacants : 7,7%.



La quatrième circonscription compte aussi un des plus forts taux de maisons (73,6%). Les logements sont aussi les plus récents avec seulement 35,4% construits avant 1990.

1 famille sur 5 est monoparentale



La quatrième circonscription de La Réunion a la deuxième plus grande part de ménages composés d’une personne seule : 28,7%.



Elle est composée à 18% de couples sans enfant et à 29% de couples avec enfant(s).



20,1% des ménages sont composés d’une famille monoparentale.

Education : Une population peu diplômée



Le taux d’actifs qui ont un Bac+5 ou plus est de 6,4% sur la quatrième circonscription. La moyenne à la Réunion est de 7,2%.



La part de la population active “pas ou peu diplômé” selon l’INSEE est de 31,1%. Le taux moyen sur l’île y est de 29,9%.

Les travailleurs se déplacent peu



Les travailleurs de la quatrième circonscription ne sont pas ceux qui doivent le plus souvent se déplacer pour aller sur leur lieu de travail. 69% travaillent dans leur commune de résidence.



7,7% s’y rendent à pied ou à trottinette, 1,3% prennent le vélo, 2,9% montent sur leur deux-roues et 4,6% embarquent dans un bus.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur