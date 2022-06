Législatives 2022 : Thierry Robert prêt à récupérer son trône

C’est la deuxième commune qui compte le plus d’électeurs sur la septième circonscription. Perceval Gaillard a obtenu le soutien d’Huguette Bello, du Rassemblement Réunionnais et donc de la NUPES via la France Insoumise. Il en profite pleinement et sort en tête du scrutin à Saint-Paul avec 24,62% et près de 10 points d’avance sur Thierry Robert.C’est aussi à L’Etang-Salé que le candidat de la Gauche unie fait le break sur les poursuivants. Il termine premier du scrutin au premier tour des élections législatives avec même plus de 10 points sur Thierry Robert et Johan Guillou.