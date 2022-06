Législatives

Législatives 2022 : Thierry Robert est "imbu de lui-même, incontrôlable et malhonnête", tacle Bruno Domen

Bruno Domen, Emmanuel Séraphin, Brigitte Dally et Perceval Gaillard ont donné une conférence de presse commune ce jeudi matin. Pour le maire de Saint-Leu, voter Thierry Robert n'est "pas un choix gagnant pour Saint-Leu, pour la 7ème circonscription, pour La Réunion“ et Perceval Gaillard apparait comme "la seule alternative possible" pour ce second tour. "Mon adversaire a fait le choix de la division qui est si dangereuse”, a déploré le candidat en lice.

Par N.P - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 15:19

Le communiqué :



Ce jeudi matin, à Saint-Leu, Bruno Domen, Emmanuel Séraphin, Brigitte Dally et Perceval Gaillard ont tenu un point presse sur le second tour des élections législatives.



Hier, le maire de Saint-Leu a annoncé sa position pour ce second tour de l’élection.



Après avoir remercié les électrices et électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier et celles et ceux qui ont soutenu son candidat lors du premier tour, Bruno Domen a fait une brève analyse du scrutin: “On aurait espéré de meilleurs résultats mais nous avons aussi conscience des difficultés qu’ont dû traverser les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens”.



Comme annoncé par voie de communiqué, le Maire de Saint-Leu a indiqué la mise en place, à l’issue de ces élections législatives, d’une nouvelle logique, d’une approché rénovée.



Mais avant cela, Bruno Domen a tenu à lever toute ambiguïté en affirmant qu’il ne voterait pas pour Thierry Robert : “ce n’est pas un choix gagnant pour Saint-Leu, pour la 7ème circonscription, pour La Réunion. Je sais comment il est, qui il est et ça ne changera pas. Le débat de l’entre-deux tour l’a démontré: un personnage imbu de lui-même, colérique, incontrôlable, malhonnête et provocateur”.



Selon M. Domen, la seule alternative possible pour ce second tour c’est Perceval Gaillard : “Nous ne sommes pas d’accord sur tout mais il y a une chose qu’on ne lui enlèvera pas : la probité, le respect de la population et des institutions de notre pays. A un moment, il faut aussi que nou arrête de fait honte à nou, là-bas à Paris”. Avant de poursuivre : “Ce que j’attend de lui, c’est qu’il défende avant tout La Réunion”.



Emmanuel Séraphin a tenu à remercier le soutien du Maire de Saint-Leu et la position de la Maire de Saint-Louis qui appelle à faire barrage à Thierry Robert.



Rappelant les multiples enjeux sur la 7ème circonscription, comme l’agriculture ou encore le tourisme, le Maire de Saint-Paul a insisté sur le rôle important des députés et la nécessité d’un travail collectif : “Perceval est quelqu’un qui travaille et qui connaît ses dossiers dans toute leur complexité. Il saura faire le nécessaire à l’Assemblée nationale, tout en restant au contact de la population. (...) Nous avons besoin de sérénité, d’apaiser le débat politique, de sortir de la forme pour aller dans le fond”.



Emmanuel Séraphin a salué les ralliements politiques et le soutien populaire qui se dessinent autour de la candidature de Perceval Gaillard.



Perceval Gaillard a de son côté remercié le Maire de Saint-Leu, les élus et les militants : “c’est un choix courageux et responsable. Avec Bruno, on se connaît, nous savons que nous pouvons travailler ensemble, nous le faisons au TCO et à la Mission locale. On se retrouve sur l’essentiel, la probité, l’honnêteté, la valeur travail, le respect. Demain Député, je m’engage à travailler avec tout le monde car la population ne doit pas être prise en otage des querelles politiques".



Pour le candidat, il est nécessaire de sauvegarder l’intérêt supérieur de La Réunion : “Mon adversaire caractérise et concentre tout ce que l’on combat en politique et même ailleurs”. A titre d’exemple, Perceval Gaillard évoque son attachement au vivre-ensemble : “Mon adversaire a fait le choix de la division qui est si dangereuse”.