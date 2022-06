A la Une . Législatives 2022 : Thierry Robert en tête dans la 7e, Perceval Gaillard pas loin derrière

Avec 15 candidats en lice, la circonscription de l'Ouest est l’une des plus disputées de l'île. Avec 24,53 % de voix, Thierry Robert est parvenu à tirer son épingle du jeu. Par NP - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 21:26





Dimanche prochain, pour le deuxième tour, Thierry Robert défiera donc Perceval Gaillard, le candidat NUPES. Ils ont une semaine pour convaincre les électeurs de les porter jusqu’à l’Assemblée nationale.



15 candidats étaient bien décidés à récupérer le fauteuil de Thierry Robert s’est imposé ce dimanche à l’issue de ce premier tour des législatives. L'ancien député de nouveau éligible recueille 24,53% des voix, devant Perceval Gaillard qui obtient 20,82%. Johan Guillou arrive quant à lui en troisième position avec 13,57%.Dimanche prochain, pour le deuxième tour, Thierry Robert défiera donc Perceval Gaillard, le candidat NUPES. Ils ont une semaine pour convaincre les électeurs de les porter jusqu’à l’Assemblée nationale.15 candidats étaient bien décidés à récupérer le fauteuil de Jean-Luc Poudroux, qui ne se représentait pas. Parmi eux, Thierry Robert , qui avait remporté l’élection en 2017 avant qu’il ne soit contraint à la démission un an plus tard.





Voici les résultats détaillés :

La 7e circonscription était l’une des plus indécises avec un éclatement des représentations, notamment à gauche où l’on dénombrait sept candidats.

La réaction de Thierry Robert :