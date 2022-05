La grande Une Législatives 2022 : Surprise, Hélène Coddeville finalement réinvestie par la majorité présidentielle

Le groupe de la majorité présidentielle vient de dévoiler une nouvelle mouture de ses investitures ou soutiens accordés aux prétendants dans les circonscriptions de La Réunion. Nouvelle surprise, Hélène Coddeville fait son grand retour dans les petits papiers de LREM. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 13:14

"In" puis "out", finalement "in". Le nom d'Hélène Coddeville est apparu, a disparu puis vient de réapparaître parmi les candidats soutenus par le parti présidentiel La République En Marche.





Lundi soir, son nom faisait partie des candidats clairement investis par LREM. Hélène Coddeville était ainsi positionnée dans la 7ème circonscription. Mais une heure plus tard, nouveau communiqué. Cette fois-ci, son nom n'apparaît plus comme par magie. Pierrot Dupuy - Thierry Robert met le souk chez les Marcheurs

Ce mercredi midi, nouveau revirement : la candidate est réintégrée dans la 7ème circonscription par le parti LREM qui s'appellera bientôt "Renaissance" pour marquer le nouveau départ accompagnant la seconde mandature d'Emmanuel Macron.





Et voici donc la liste des investitures pour les législatives actualisée avec le nom d'Hélène Codeville. Le parti précise qu'une troisième vague est prévue :