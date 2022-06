A la Une . Législatives 2022 : Suivez en direct les résultats de la 6ème circonscription à La Réunion

Les résultats du premier tour des élections législatives sur la sixième circonscription de La Réunion sont à suivre en direct sur Zinfos974. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 20:08

Résultats après dépouillement de Sainte-Suzanne :





Législatives 2022 : Tout savoir



La sixième circonscription est la deuxième la plus disputée avec



Elle s'étend de



La députée sortante est Nadia Ramassamy, elle est candidate à sa propre succession. La sixième circonscription est la deuxième la plus disputée avec 13 candidats en lice au premier tour des élections législatives.Elle s'étend de Saint-Denis à Saint-André et passe par Sainte-Marie et Sainte-Suzanne La députée sortante est Nadia Ramassamy, elle est candidate à sa propre succession.