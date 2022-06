A la Une . Législatives 2022 : Suivez en direct les résultats de la 5ème circonscription à La Réunion

Les résultats du premier tour des élections législatives sur la cinquième circonscription de La Réunion sont à suivre en direct sur Zinfos974. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 18:01





Ils sont pour l'instant au coude à coude, mais largement en tête et devraient tous deux se qualifier pour le second tour. Les résultats définitifs de Bras-Panon sont tombés et confirment la tendance. Le député sortant et le maire devraient se retrouver en duel au second tour dimanche prochain.





Les résultats définitifs sont tombés pour La Plaine des Palmistes et Salazie. Jean-Hugues Ratenon est largement en tête à la Plaine des Palmistes, mais il accuse un retard face à Stéphane Fouassin à Salazie.Ils sont pour l'instant au coude à coude, mais largement en tête et devraient tous deux se qualifier pour le second tour. Les résultats définitifs de Bras-Panon sont tombés et confirment la tendance. Le député sortant et le maire devraient se retrouver en duel au second tour dimanche prochain.

Législatives 2022 : Tout savoir



La cinquième circonscription est la moins disputée de La Réunion pour les élections législatives avec seulement



Elle s'étale entre



La cinquième circonscription est la moins disputée de La Réunion pour les élections législatives avec seulement 9 candidats Elle s'étale entre Saint-André, Bras-Panon, la Plaine-des-Palmistes, Saint-Benoît, Saint-Philippe, Sainte-Rose et Salazie Jean-Hugues Ratenon est le député sortant. Il souhaite briguer un deuxième mandat successif