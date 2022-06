A la Une . Législatives 2022 : Suivez en direct les résultats de la 4ème circonscription à La Réunion

Les résultats du premier tour des élections législatives sur la quatrième circonscription de La Réunion sont à suivre en direct sur Zinfos974. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 19:54

Le match attendu entre le député sortant David Lorion et l'avocate Emeline K/Bidi a bien eu lieu. Le Républicain de la ville de Saint-Pierre obtient 38 % des suffrages exprimés face à la candidate soutenue par le PLR et Patrick Lebreton dont elle est une adjointe à Saint-Joseph. Elle obtient 27 % des suffrages.





Législatives 2022 : Tout savoir



La



La quatrième circonscription s'étale sur



La quatrième circonscription compte 11 candidats en lice sur le premier tour des élections législatives.La quatrième circonscription s'étale sur Petite-Île, Saint-Pierre et Saint-Joseph David Lorion est le député sortant. Il est candidat à sa propre succession