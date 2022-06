Législatives 2022 : Seuls les ténors survivent au naufrage du premier tour sur la 1ère circonscription

La percée du RN local



Marine Le Pen réalise de grands scores à La Réunion depuis quelques années mais les candidats locaux du Rassemblement national n’avaient jusqu’alors que peu convaincu.



Les choses ont changé lors de ces élections législatives. Gaëlle Lebon obtient plus de 13% des voix, ce qui la place en troisième position du scrutin. Elle passe d’ailleurs à près de 1,5 point de la qualification au second tour.



Une performance particulièrement remarquée dans la seule circonscription de La Réunion qui a voté Emmanuel Macron plutôt que Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle.



Si elle appelle à voter pour l’un ou l’autre candidat, sa voix pourrait finalement peser au second tour des élections législatives sur la première circonscription.