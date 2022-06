A la Une . Législatives 2022 : Seulement un électeur sur trois est allé voter à La Réunion

Les électeurs de La Réunion ont décidé de bouder le premier tour des législatives 2022. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 00:21

Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2022 à La Réunion était de 30,60%. C’est plus de quatre points de moins qu’en 2017 (34,69). Et c’est plus de 15 points de moins qu’il y a 10 ans (46,91%).





Les circonscriptions avec le moins de votes



Les électeurs de La Réunion ont été le moins mobilisés sur la deuxième circonscription. Moins d’un quart des Réunionnais appelés à voter se sont déplacés (23,77%). Le premier tour a vu la députée Karine Lebon sortir en ballottage très favorable des urnes . Elle sera opposée à Audrey Fontaine au second tour comme en 2020.Les autres mauvais élèves sont la première circonscription avec 26,92%, la sixième (27,72%) et la septième (27,28%).C’est dans le canton de Saint-Louis sur la septième circonscription qu’il y a eu le moins d’électeurs : le taux d’abstention est de 80,23%.

Les circonscriptions aux électeurs les plus assidus



Et c’est à l’Entre-Deux, sur la troisième circonscription, que les électeurs ont été les plus assidus. Le taux de participation a atteint les 46,39%. Les électeurs se sont le plus mobilisés sur la quatrième circonscription avec 33,55%. David Lorion et Emeline K/Bidi sont les deux qualifiés au second tour sur ce scrutin. La candidate soutenue par Patrick Lebreton, a semble-t-il profité d’un taux de participation plus élevé à Saint-Joseph (40,63%) qu’à Saint-Pierre (34,6%).Les autres bons élèves sont les électeurs de la troisième circonscription (30,44%) et la cinquième circonscription (29,29%).Et c’est à l’Entre-Deux, sur la troisième circonscription, que les électeurs ont été les plus assidus. Le taux de participation a atteint les 46,39%.



