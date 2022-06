Législatives

Législatives 2022 : Refusant les "arrangements d’arrière-cuisine", Sharif Bemat ne soutient pas David Lorion

Candidat au 1er tour dans la 4e circonscription, Sharif Bemat ne souhaite pas apporter son soutien à David Lorion pour le second tour. "Je ne me suis pas engagé en politique pour subir des méthodes à l’ancienne, des arrangements d’arrière-cuisine", déclare ce "Marcheur de la première heure" à qui l'investiture a été refusée.

Par N.P - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 10:01

Le communiqué :



Marcheur de la 1ère heure et membre du bureau départemental de LaREM, j’assume mes convictions avec fierté.

J’ai œuvré au sein d'En Marche depuis 2017 notamment à l’occasion des élections présidentielles et européennes.



Candidat aux élections législatives dans la 4ème circonscription, j’ai naturellement sollicité l’investiture de mon parti que l'on m'a refusée au motif que le député sortant David LORION, membre du parti Les Républicains (LR) aurait la circonscription « réservée ».



Toutefois, je ne me suis pas engagé en politique pour subir des méthodes à l’ancienne, des arrangements d’arrière-cuisine.



Ce ne sont pas les valeurs que je défends. Au contraire, je représente une nouvelle classe politique qui veut rétablir la confiance avec les électeurs et travailler dans l'intérêt général pour les Réunionnais.



Aussi, je reste fidèle à mes convictions et je ne peux rejoindre le député sortant d'opposition, David LORION, pour le 2nd tour des législatives : aucune consigne de vote ne sera donc donnée allant dans ce sens.

Sharif BEMAT Suppléante : Jennifer LABENNE