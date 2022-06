La grande Une Législatives 2022 : Qui sont vraiment les candidats de la 6e circonscription ?

Ils sont 13 à briguer le mandat de député sur la sixième circonscription de La Réunion aux élections législatives. Quel est leur âge moyen ? Quelles sont leurs couleurs politiques ? Quels sont leurs types de métiers ? Zinfos974 vous donne les réponses. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 13:50

Le premier tour des élections législatives approche à grands pas. Les candidatures officielles ont été déposées il y a plus d'une semaine et la campagne s'apprête à battre à plein régime dans les prochains jours. Les électeurs des sept circonscriptions de La Réunion sont appelés à voter les 12 et 17 juin.



Nous nous penchons aujourd'hui sur la sixième circonscription. Elle rassemble 81.747 électeurs pour les élections législatives, soit le plus petit nombre d’inscrits. C'est un secteur urbain où la part de la population active en emploi est parmi les plus hauts de La Réunion (32,3%). On y trouve un taux de pauvreté de 35,4% de la population, en dessous de la moyenne régionale (le portrait de la sixième circonscription est à retrouver ici).



Zinfos974 vous propose de découvrir en détail qui sont les candidats qui s'affronteront sur la 6e circonscription.

Une circonscription très disputée



La sixième circonscription est particulièrement disputée lors de ces élections législatives. 13 binômes tentent leur chance pour le 12 juin prochain.



La députée sortante remet son écharpe en jeu. Nadia Ramassamy avait remporté l’élection législative en 2017. Il se retrouve face aux électeurs pour la deuxième fois dans le cadre d’élections législatives.

Une parité peu respectée



Même si elle reste en dessous de la moyenne régionale, la parité est loin d’être respectée sur la 6e circonscription. 8 candidats sur 13 sont des hommes.



À l’inverse, les femmes sont plus présentes parmi les suppléants avec 9 candidates. L’un des binômes est 100% féminin.



La moyenne d'âge est très légèrement supérieure à celle constatée sur toute La Réunion et s'établit à 49,4 ans. Chez les suppléants (46,7 ans), elle est située également au-dessus de la moyenne régionale.

On y trouve principalement des entrepreneurs/indépendants



Les candidats aux élections législatives à La Réunion sont plus souvent des entrepreneurs ou indépendants. La moyenne régionale est de 39%. La 6e circonscription est au-dessus avec 46% de candidats venus de cette catégorie socioprofessionnelle.



Les autres candidats sont soit retraités ou sans activité (1), soit dans l’éducation (2), soit issue du secteur public (3) et dans la santé ou le social (2).

Plus d’un candidat sur deux est de gauche



La 6e circonscription compte plus de candidats de gauche que la moyenne de La Réunion (43%). 54% des candidats de la circonscription se réclament en effet de ce bord, soit 7 sur 13.



2 candidats se revendiquent du centre, 3 de droites et un sans étiquette.

