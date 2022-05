Législatives 2022 : Qui sont vraiment les candidats de la 1ère circonscription ?

Le premier tour des élections législatives approche à grands pas. Les candidatures officielles ont été déposées il y a plus d'une semaine et la campagne s'apprête à battre à plein régime dans les prochains jours. Les électeurs des sept circonscriptions de La Réunion sont appelés à voter les 12 et 17 juin.Nous nous penchons aujourd'hui sur la première circonscription. Elle rassemble le moins d'électeurs pour les élections législatives (environ 85.000). C'est un secteur urbain où le taux de chômage est le plus bas à La Réunion. On y trouve aussi les votants les plus diplômés ou encore ceux qui ont le moins à se déplacer pour aller au travail. ( Le portrait de la première circonscription est à retrouver ici ).Zinfos974 vous propose de découvrir en détails qui sont les candidats qui s'affronteront sur la première circonscription.