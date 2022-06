Législatives

Législatives 2022 : "Que chacun vote en son âme et conscience pour le 2ème tour"

François Valéama et Chloé Hoareau, candidats sur la 7e circonscription, ne donnent pas de consigne de vote.

Par N.P - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 17:21

Nous remercions les électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance.



Dans la 7ème circonscription, sur 118 245 inscrits, on note que la participation a été de 27,28% uniquement. L'abstention est de 70,69%.



Ce fort taux d'abstention nécessite une réflexion approfondie.

Est-ce dû à la municipalisation de cette élection législative ou alors le manque de confiance de la population dans ses représentants ?



Ceci étant, les dernières élections présidentielles ont démontré que la population veule décider soit même de l'utilisation de son vote au 2ème tour.



Nous devons retenir la leçon.



Aussi nous nous inscrivons dans la démarche de la population.

Que chacun vote en son âme et conscience pour le 2eme tour.



Le 13/06/2022

François VALEAMA

Chloé HOAREAU