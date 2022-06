Communiqué Législatives 2022 : "Pas de mangé cochon, les électeurs sont libres"

Didier Hoarau et sa suppléante, Aurore Rudy Gigant, ne donne pas de consigne de vote pour le second tour des législatives. Par N.P - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 11:35

Le communiqué :



Tout d’abord, je tiens à remercier les 4000 électeurs de la 3ème circonscription.



Nous avons réalisé le meilleur score du RN à La Réunion et nous avons, comparé aux élections législatives de 2017, doublé notre score.



Nous regrettons le clientélisme ambiant à La Reunion, encore présent en 2022.



Le vote RN s’enracine à La Reunion.



Nous n’avons pas été qualifiés pour le second tour, nous terminons 4ème de cette élection sans le soutien d’une collectivité.



Nous continuerons le combat lors des prochaines échéances électorales. Nous aspirons à l’émancipation du peuple réunionnais face aux logiques clientélistes qui minent la démocratie.



L’abstention est la grande gagnante de ces élections, manifestement nos élus en sont pleinement satisfaits.



En conséquence, les électeurs de la 3ème circonscription sont libres : nous appelons à voter au second tour en toute liberté.





Didier Hoarau et Aurore Rudy Gigant.