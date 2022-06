Législatives

Législatives 2022 : Pas de consigne de vote pour "Tous Dionysiens"

Le parti Tous Dionysiens, présent sur la 1ère circonscription lors du premier tour, ne souhaite pas donner de consigne de vote pour le second tour.

Par N.P - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 15:22

Le communiqué :



Les élections législatives de la 1ère circonscription permettent au Parti Tous Dionysiens d’asseoir son positionnement sur Saint-Denis.



Nos candidats Farid Mangrolia et sa suppléante Priyamvada Catapoulé recueillent 5,85% des suffrages exprimés, soit 1353 voix.



Malgré la forte abstention, nous sommes en nette progression montrant ainsi la volonté de changement sur le chef-lieu.



À l’issue de ce scrutin le parti Tous Dionysiens, et nos candidats ne donneront pas de consigne de vote car nous estimons que les dionysiennes et les dionysiens sont libres et capables de décider eux-mêmes de leur avenir.



Cochees Fontaine

Secrétaire Tous Dionysiens