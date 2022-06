Législatives

Législatives 2022 : Oasis Réunion adresse trois questions aux candidats

Le collectif Oasis Réunion a adressé trois questions aux candidats du second tour dans le courrier ci-dessous :

Par N.P - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 10:29

L'avenir de l'île et le nôtre sont entre nos mains ! Mesdames et Messieurs les candidates et candidats du deuxième tour de l'élection législative du 19 juin 2022. Les votes des électeurs vous ont placés au deuxième tour d'une élection très déterminante pour l'avenir national mais aussi pour l'avenir de La Réunion. Nous vous en félicitons, et... • En complément à la lettre qui vous a été adressée durant la campagne du premier tour accessible ici • En complément à vos réponses publiées ici • En complément à la lettre adressée aux candidats qui n'ont pas accédé au deuxième tour accessible ici Voici notre lettre en II parties qui vous est adressée en tant que candidates et candidats du deuxième tour de l'élection législative du 19 juin 2022.

I° PARTIE - 3 QUESTIONS

Elle comporte nos 3 NOUVELLES QUESTIONS du 2ÈME TOUR. QUESTION 1 - En raison du fait que « l'agriculture raisonnée » dont tout le monde parle encore, même dans les milieux institutionnels et dans les collectivités territoriales, n'existe plus depuis 2013 et qu'elle a été remplacée par « l'agriculture HVE » (à Haute Valeur Environnementale) qui, contrairement à son appellation, n'est pas une agriculture écologique (équivalente à l'Agriculture Biologique (AB)) du fait qu'elle autorise des intrants et des pesticides (à hauteur de 30% du Chiffre d'Affaire des exploitations) : Q1 - ÊTES-VOUS PRÊT.E À INTRODUIRE OU SOUTENIR TOUTE ACTION LÉGISLATIVE visant :

• à établir clairement, en toute transparence pour les consommateurs, que le Label HVE accepte l'utilisation d'intrants et de traitements agro-pétro-chimiques,

• et à exiger même, comme c'était l'objectif de départ, que ce Label HVE ne soit qu'une étape limitée dans le temps correspondant à une transition (par exemple de 2 à 3 ans maximum) vers le Label AB certifiée et que les aides qui s'y rapportent soient proportionnées aux efforts vers le « 0 polluant agricole » (cf. La Trajectoire Outre-Mer 5.0 - Point 6. de la II° partie ci-dessous) et nettement différenciées de celles apportées à l'AB certifiée ? VOTRE RÉPONSE : O OUI O NON VOTRE ÉVENTUEL COMPLÉMENT DE RÉPONSE : QUESTION 2 - Compte tenu de la très grande importance,

▶ D'une part, d'une action éducative, dès le plus jeune âge, au respect de la terre nourricière et à son cycle de fertilité naturelle,

▶ D'autre part, d'une action d'incitation au retour à l'autoproduction et à l'autoconsommation par le jardinage créole traditionnel et le petit élevage familial chaque fois que l'accès à un sol cultivable est matériellement possible,

Q2 - ÊTES-VOUS PRÊT.E À INTRODUIRE OU SOUTENIR TOUTE ACTION LÉGISLATIVE destinée à instaurer la présence obligatoire d'un petit « Espace Jardin » quelle que soit sa dimension (qui pourrait être évolutive) dans tous les établissements de l'enseignement primaire (écoles maternelles et élémentaires) en régularisation du projet porté par OASIS RÉUNION depuis 2017 : « Une École - Un Jardin » ? Compte tenu de la très grande importance,▶ D'une part, d'une, dès le plus jeune âge, auet à son▶ D'autre part, d'uneau retour à l'et à l'par leet lechaque fois que l'accès à un sol cultivable est matériellement possible, VOTRE RÉPONSE : O OUI O NON VOTRE ÉVENTUEL COMPLÉMENT DE RÉPONSE :



QUESTION 3 - Étant donnés : ▶ le rôle déterminant que peut jouer l'application de la loi ÉGAlim du 30 octobre 2018 en ce qui concerne la restauration collective (hospitalière, pénitenciaire, d'entreprise, etc. ... et particulièrement scolaire) - que ce soit sur le développement de l'agriculture locale et durable, (et des très nombreux emplois non délocalisables qui s'y rattachent) - que ce soit sur la qualité alimentaire des repas servis dans un « cercle vertueux » évoqué par le visuel créé par Oasis Réunion, reproduit ci-dessous, qui montre qu'il est possible de « faire d'une pierre sept coups » (Point 7. de la II° partie ci-dessous), ▶ le retard considérable existant à La Réunion en matière de produits bio servis en restauration collective, qui est actuellement sur moins de 1% (0,82%) de produits bio (en grande majorité importés) et sur environ 1‰ (1 pour mille) de produits « bio ET locaux » (seule hypothèse acceptable car écologiquement et économiquement responsable). Rôle et retard qui représentent un effort de production agro-biologique considérable, même quand l'article L.98 de la loi ÉGAlim permet des ajustements à la baisse pour les départements d'outre-mer, fixés pour La Réunion par Décret n° 2021-1235 du 25 septembre 2021 : «-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;

«-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %. N.B. Pour la France métropolitaine les seuils applicables depuis le 1er janvier 2022 sont de 50% de produits durables et de qualité et de 20% de produits bio certifiés (contre, respectivement, 20% et 5% à La Réunion, non plus au 1er janvier 2022 mais d'ici au 31 décembre 2025). Il ressort donc que l'adaptation pour La Réunion est à un niveau considérablement plus bas que celui de la métropole. Q3 - ÊTES-VOUS PRÊT.E À PARTICIPER À LA PROCHAINE RÉUNION DU CRALIM (COMITÉ RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION) QUI AURA LIEU LE VENDREDI 1ER JUILLET 2022 (9-14H) pour :

• contrôler à quel moment, dans le fonctionnement du CRALIM les chiffres ci-dessus énoncés ont été votés majoritairement par les membres de ce Comité,

• insister afin que des moyens appropriés soient clairement définis et adoptés à la hauteur de l'effort technique et financier pour permettre de multiplier par 50 la production actuelle « locale et bio » d'ici au 31 décembre 2025.

N.B. Le CRALIM RÉUNION a été installé par le Préfet le 17 février 2020.

Son rôle consiste à « examiner toutes les questions relatives à la mise en oeuvre, au niveau régional, du Programme National pour l'Alimentation. »



VOTRE RÉPONSE : O OUI O NON VOTRE ÉVENTUEL COMPLÉMENT DE RÉPONSE :









IMPORTANT

Vos réponses devront nous parvenir sur cette adresse contact@oasis-reunion.bio pour le JEUDI 16 JUIN 2022 - 20 H au plus tard.

Elles seront publiées aussitôt, ainsi que les éventuelles non réponses, pour éclairer les électrices et électeurs, sur notre site internet à la rubrique

pour leElles seront publiées aussitôt, ainsi que les éventuelles non réponses, pour éclairer les électrices et électeurs, sur notre site internet à la rubrique https://www.oasis-reunion.bio/manifeste/reponses-interpeles et communiquées aux médias réunionnais.

Avec nos remerciements, veuillez croire, Madame la candidate, Monsieur le candidat, à l'assurance de notre attentive considération. Le comité de pilotage du Collectif Oasis Réunion

Contact uniquement de 13h à 19h au 06 70 51 06 48 (de préférence après prise de rendez-vous par texto)

https://oasis-reunion.bio/

https://www.facebook.com/oasis.reunion.bio/

https://www.twitter.com/OasisReunionBio/ Contact uniquement de 13h à 19h au 06 70 51 06 48 (de préférence après prise de rendez-vous par texto)