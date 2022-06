A la Une .. Législatives 2022 : Nathalie Bassire fait le bilan (3e circonscription)

L'heure est au bilan pour les députés sortants. À cette occasion, nous leur avons proposé de faire un point sur leurs années passées sur les bancs de l'Assemblée nationale en mettant en avant trois thématiques qui leur tenaient à cœur. Qu'ont-ils voté et pourquoi ? Quelles ont été les retombées de leurs actions ? Place aujourd'hui au bilan de la députée sortante (LR) de la 4e circonscription, Nathalie Bassire. Par NP - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 15:14

POUR LE POUVOIR D’ACHAT, LES SOLIDARITÉS ET LA COHÉSION SOCIALE



Pour la baisse des impôts



- J’ai voté la diminution progressive et la suppression de la Taxe d’Habitation

- J’ai défendu la proposition d’une TVA à 0 % à La Réunion

- J’ai cosigné une proposition de loi relative à la fiscalité pour la transmission du patrimoine



Pour l'encadrement des prix



- J’ai déposé une proposition de loi visant à lutter contre la vie chère à La Réunion

- J’ai proposé la baisse des taxes sur le prix des carburants et sur les tarifs de l’énergie

- J’ai cosigné une proposition de loi pour réguler le prix du service postal en Outre-Mer

- J’ai cosigné une proposition de loi visant à rétablir la demi-part fiscale des veufs et veuves



Pour la revalorisation des aides sociales



- J’ai cosigné une proposition de loi relative à l’augmentation des minima sociaux

- Je défends l’instauration d’un « RSA Jeunes » en contrepartie d’une démarche d’insertion

- J’ai cosigné plusieurs propositions de loi en faveur des Personnes en Situation de Handicap, notamment pour la « déconjugalisation » de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)

- J’ai été co-rapporteure pour la Délégation aux Outre-Mer du rapport parlementaire sur la continuité territoriale en 2019

- J’ai proposé un amendement, dans le cadre de la Mission Outre-Mer du Projet de Loi de Finances, visant à étendre les critères d’éligibilité à l’aide financière d’État pour prendre en charge la totalité du coût du déplacement d’un proche effectuant le rapatriement d’un corps, qui a été repris par le gouvernement et adopté (le Ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu a publiquement reconnu que la « maternité » de cette mesure qui touche de manière concrète tous les Réunionnais me revenait)



Pour la défense des petites retraites



- J’ai participé aux manifestations contre la réforme des retraites

- Je milite régulièrement pour une revalorisation des retraites

- J’ai cosigné une proposition de résolution en faveur des petites retraites de nos agriculteurs



Pour l'emploi local



- Je suis intervenue activement et j’ai milité pour bon nombre de dossiers de demandes de mutations afin de faciliter le retour de fonctionnaires d’origine réunionnaise sur leur île natale

- J’ai ardemment défendu toutes les propositions en faveur de la création d’emploi locaux et durables

- Je me suis opposé à la réforme de l’assurance chômage qui aggrave la pauvreté

- J’ai dénoncé avec force la diminution drastique du nombre de contrats aidés et de leur financement à La Réunion, ainsi que ses conséquences néfastes pour des milliers de familles

- J’ai voté contre la réforme du droit du travail, synonyme d’aggravation de la précarité des travailleurs, car je ne voulais pas donner un « chèque en blanc » au gouvernement



Pour libérer la terre réunionnaise et le logement



- J’ai fait adopter l’amendement BASSIRE à la loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) pour simplifier la procédure d’approbation du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) à La Réunion

- Je me suis battue sans relâche contre la diminution des APL (Aide Personnalisée au Logement) et pour leur revalorisation au travers notamment de propositions de loi, de questions au gouvernement, de courriers aux ministères concernés, ...

- J’ai voté la loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale en Outre-Mer afin de libérer du foncier, résoudre des situations familiales complexes, permettre la construction de logements et soutenir les artisans du BTP à La Réunion



Pour l'accession à la propriété



- J’ai interpellé le gouvernement afin de mettre en lumière les difficultés liées à l’accès à la propriété pour les familles réunionnaises et les jeunes couples désireux de « décohabiter »

- J’ai voté pour la prolongation des dispositifs de défiscalisation en faveur du logement



Pour l'amélioration de l'habitat



- J’ai fait des propositions et j’ai voté les lois renforçant les dispositifs d’amélioration de l’habitat

- J’ai interpellé le Ministre du Logement afin de proposer l’élargissement du dispositif de défiscalisation « DE NORMANDIE » à La Réunion afin de faciliter la rénovation du bâti ancien



Pour le logement social et étudiant



- J’ai dénoncé à maintes reprises, notamment lors des discussions des PLF (Projets de Lois de Finances) depuis 2017, le manque d’ambition et les crédits insuffisants alloués par le gouvernement qui ne permettent pas de construire suffisamment de logements sociaux pour les Réunionnais et leurs familles

- J’ai défendu la nécessité d’une rénovation complète du parc de logements sociaux dans un souci de transition écologique réussie

- J’ai soutenu de nombreuses demandes de logements sociaux, en particulier pour les familles nombreuses, les familles monoparentales, les célibataires, les petits retraités, ...



Pour la santé



- Je suis intervenue à de très nombreuses reprises en 2020-2021 à l’Assemblée Nationale comme à La Réunion sur le sujet de la crise sanitaire de la COVID-19 pour interpeller le gouvernement notamment :



sur le manque de vérifications sérieuses au port et dans les aéroports, et les risques de diffusion de la pandémie dès février 2020 ;

sur le manque de masques et d’équipements de protection, ainsi que de tests dès mars 2020 ;

sur le manque de lits en réanimation, ainsi que de moyens humains et matériels à l’hôpital ;

sur les conséquences économiques et sociales et les aides nécessaires pour les acteurs économiques, touristiques, et agricoles, mais aussi pour les familles et particuliers ;

sur l’importance d’un équilibre entre restrictions sanitaires et les libertés individuelles ;

sur l’absurdité des sanctions financières et pénales envers les opérateurs économiques à qui l’État envisageait de faire porter la responsabilité des contrôles ;

pour m’opposer à l’obligation vaccinale et le pass sanitaire au nom de la Liberté de choix et de conscience, …



- J’ai proposé et obtenu que soit expérimentée à La Réunion la « technique de l’insecte stérile » pour améliorer la lutte anti-vectorielle contre le moustique (Dengue, ...)

- J’ai porté le chantier de la lutte contre le Diabète et j’ai déposé une proposition de loi visant à faire du Diabète une « grande cause nationale »

- J’ai activement participé aux manifestations de lutte contre les addictions (alcool, drogues, …)

- J’ai réclamé la nécessité d’avoir plus d’opérateurs agréés à La Réunion pour l’Hospitalisation à Domicile

- J’ai déposé une Question écrite à l’attention de la Ministre des Solidarités et de la Santé afin de plaider la cause des Personnes en Situation de Handicap éprouvant des difficultés à s’hydrater et dépendant de l’usage d’eau gélifiée, afin que ce produit soit considéré comme un médicament et soit en conséquence remboursé par la sécurité sociale

- J’ai plaidé pour une amélioration du statut et des conditions de travail, notamment de rémunération, des aidants familiaux qui jouent un rôle essentiel auprès des personnes âgées et celles

en situation de handicap

- J’ai soutenu les revendications du milieu médical et para-médical, notamment sur les conséquences de la réforme du « numérus clausus » à La Réunion (étudiants en PACES), et concernant les problématiques de certaines professions (masseurs-kinésithérapeutes et physiothérapie, orthoptistes, dentistes, ambulanciers, ...)

- J’ai appuyé l’initiative de la « Maison des Parents de l’Océan Indien » au CHU Sud afin de maintenir le lien familial au bénéfice des plus vulnérables, notamment les enfants malades, dans les moments difficiles

- J’ai alerté sur les risques potentiels de la « 5G » au nom du Principe de Précaution, et je suis intervenue aux côtés de citoyens inquiets pour leur santé et l’environnement à La Rivière Saint-Louis

- J’ai ardemment défendu notre Hôpital, notamment le CHU dans le Sud, en dénonçant le manque de moyens humains, matériels et financiers, la fermeture de lits et de service, les conditions d’accueil des patients et de travail du personnel hospitalier en souffrance, …



Pour l'éducation et la formation



- J’ai voté plus de moyens et de crédits en faveur de l’apprentissage et des formations en alternance pour une meilleure égalité des chances au bénéfice de notre jeunesse réunionnaise

- Je me suis toujours battue pour l’égalité des chances, le rôle de l’école comme « ascenseur social », et l’avenir de nos enfants !

- J’ai défendu notamment par des dépôts d’amendements les spécificités de La Réunion dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle (Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel) afin notamment de préserver l’attractivité du dispositif d’apprentissage dans notre île

- J’ai soutenu le financement des repas par la Prestation d’Accueil en Restauration Scolaire (PARS) dans nos lycées

- J’ai fait adopter un amendement à la « loi pour une Ecole de Confiance » afin que La Réunion et les autres territoires ultramarins figurent sur l’ensemble des cartes géographiques de la France dans les salles de classe



Pour la réforme des institutions



- J’ai approuvé les lois pour la Confiance dans la Vie Politique visant à une moralisation de la vie publique (à l’exception de la suppression de la réserve parlementaire qui bénéficiait notamment aux associations) : interdiction des emplois familiaux ; abolition des privilèges des « privilèges » des députés, anciens députés et anciens présidents de l’Assemblée Nationale ; élargissement et automaticité de la peine complémentaire d’inéligibilité en cas d’infractions pénales ; amélioration du dispositif de financement politique et des comptes de campagne ...

- J’ai cosigné des propositions de loi en faveur de la reconnaissance du vote « Blanc » et du Référendum d’initiative populaire

- J’ai participé au Grand Débat National, tenu un atelier de réflexion et ouvert un cahier de doléances pour le grand public dans ma permanence parlementaire

- J’ai fait des propositions à l’occasion des Assises de l’Outre-Mer ayant abouti au Livre Bleu Outre-Mer, notamment sur la thématique des services à la personnes « pour accompagner les territoires dans la construction de leur destin » !

- J’ai posé une question écrite au gouvernement au sujet de la simplification et de la cohérence des lois, ainsi que de l’accès au droit pour les citoyens afin de lutter contre l’inflation normative

- J’ai interpellé le gouvernement sur la nécessite d’une fusion de la CASUD et de la CIVIS dans un souci de mutualisation des moyens, de rationalisation des services publics, et d’économies d’échelles au nom d’une bonne gestion des deniers publics

- J’ai soutenu la demande de création de la commune de La Rivière

- Je milite en faveur de la stabilité institutionnelle de La Réunion dans le cadre de la réforme constitutionnelle envisagée par le gouvernement : « DIVISE PAS NOU’ ! »

- J’ai élaboré et déposé une proposition de loi constitutionnelle visant à redéfinir la qualification du territoire national par rapport aux territoires d’Outre-Mer : au terme de « Métropole » renvoyant au passé colonial de la France, est proposé ceux de « France Hexagonale »



Pour la sécurité et la justice



- J’ai soutenu, proposé et voté les mesures en faveur d’un renforcement des moyens humains, matériels et financiers au bénéfice des forces de l’ordre et de la Justice

- J’ai plaidé pour une meilleure justice de proximité, un renforcement de l’accès au droit et des aides aux victimes, une revalorisation de l’aide juridictionnelle

- J’ai visité les prisons du Port et de Domenjo pour me rendre personnellement compte de la situation de notre administration pénitentiaire, et j’ai réclamé la construction de places de prison supplémentaires mais également la mise en œuvre de mesures alternatives à l’incarcération pour lutter contre la surpopulation carcérale, améliorer les conditions de travail des agents et les conditions de détention des prisonniers

- J’ai dénoncé le quotidien difficile des personnels de Justice, des magistrats et des professions du Droit notamment les avocat

- Je suis intervenue activement pour renforcer la législation visant à mieux combattre les violences sexistes et sexuelles, notamment pour protéger nos enfants !

- J’ai alerté sur l’importance de trouver un équilibre entre la nécessaire lutte contre le terrorisme d’une part, et les limites à la surveillance massive qui menacent nos libertés individuelles

- J’ai insisté sur l’obligation morale de ne pas céder aux amalgames et à la division de notre pays

- J’interviens régulièrement pour le retour dans notre île de nos policiers, gendarmes, et agents pénitentiaires d’origine réunionnaise et travaillant en France Hexagonale

POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LE CLIMAT



Pour la protection de la biodiversité et de la nature



- j’ai voté contre l’utilisation du glyphosate et des néonicotinoïdes afin notamment de protéger les abeilles

- j’ai été co-rapporteure du rapport parlementaire en 2018 sur la mise en application de la loi « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages »

- j’ai fustigé l’érosion côtière résultant notamment de l’occupation du Domaine Public Maritime qui porte atteinte à nos plages



Pour une agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé



- j’ai demandé et obtenu que la part des produits locaux et bio ou issus d’une agriculture raisonnée soit augmentée de manière sensible dans nos cantines scolaires

- jai plaidé pour l’accès de tous à une alimentation saine, sûre, solidaire, durable et locale

- j’ai voté pour la valorisation des biodéchets produits par les particuliers, les entreprises, les écoles

- j’ai dénoncé les importations massives au détriment de notre production locale

- j’ai agi pour la protection de nos forêts et de nos terres agricoles dans le cadre d’un aménagement équilibré du territoire



Pour une politique verte des déplacements



- j’ai milité en faveur d’un développement des transports en commun au lieu du « tout automobile »

- j’ai voté pour les mesures écologiques telles que la prime à la conversion en faveur de l’achat de véhicules électriques

- j’ai oeuvré en faveur des modes de déplacements doux et des transports propres, notamment un usage sécurisé et optimisé du vélo à travers les voies réservées aux cyclistes



Pour la transition énergétique



- j’ai plaidé et agi pour le développement des énergies propres et renouvelables : par exemple, à la demande des professionnels de la filière photovoltaïque dans les DOM, je suis intervenue auprès du gouvernement pour modifier la procédure en vigueur afin de territorialiser les appels d’offres et avoir une visibilité sur 3 ans. Après discussions avec la Ministre de la Transition Ecologique Elisabeth Borne, j’ai obtenu de grandes avancées qui ont concrètement permis de tripler les capacités d’installations photovoltaïques à La Réunion, de relancer une filière en berne, de sauvergarder et créer des emplois locaux tout en progressant vers l’autonomie énergétique de La Réunion et des autres DOM

- j’ai voté pour les mesures en faveur de logements durables : crédit d’impôts favorisant la rénovation thermique, « bâtiment basse consommation », éco-matériaux, économies d’énergie, …



Pour le droit à un environnement sain



- j’ai combattu sans relâche les projets écocides et dispendieux comme : l’incinérateur (UVE) de Pierrefonds et ses rejets toxiques, le Parc du Volcan qui va détruire les espaces naturels de la Plaine des Cafres, la défiguration du site touristique du Bélvédère de Bois-Court, …

- j’ai voté pour la réduction de l’utilisation du plastique et des emballages, contre le gaspillage

- j’ai fait des propositions pour sécuriser l’alimentation en eau potable, le bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement des eaux usées, la gestion des eaux pluviales

- j’ai dénoncé les dépôts sauvages et toutes formes de pollutions.

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI



Pour favoriser la création et l'implantation d'entreprises



- Ma proposition de faire de La Réunion une “zone franche globale à l'export” a été qualifiée de “très intéressante” par la Ministre des Outre-Mer en 2018 : je propose ainsi de produire localement des produits de qualité avec une main d'oeuvre et un savoir-faire réunionnais - ce qui implique la création de nombreux emplois locaux) - pour les réexporter vers des pays étrangers au sein de la zone du Grand Océan Indien : par exemple, les consommateurs de Chine sont friands du “made in France” pour les produits de luxe.

Outre l'attractivité d'un tel dispositif sur le plan des charges fiscales et sociales, cette zone franche globale permet de bénéficier du label français et de la conformité aux normes européennes, mais aussi de toutes nos conditions de sécurité sur les plans financier, bancaire, alimentaire, logistique, ...



Pour les aides d'urgence et la relance économique



- J’ai sollicité et voté pour les mesures d’urgence en faveur des acteurs économiques lors des crises sociales (« Gilets Jaunes ») et sanitaires (« COVID-19 »)

- J'ai cosigné une proposition de résolution en faveur du soutien aux activités économiques lors de la pandémie, notamment pendant le confinement

- J'ai soutenu 5 000 emplois grace au fonds régional de reconstruction TPE suite à la crise des “Gilets Jaunes”

- J’ai cosigné une proposition de loi visant à faciliter l’accès des TPE-PME aux marchés publics

-J’ai voté en faveur du plan de relance faisant suite à la crise sanitaire et ses conséquences économiques

- J’ai cosigné une proposition de loi ayant pour objectif de sauver les commerces dans les centre-villes

- J'ai voté une enveloppe totale de 3 millions d'euros pour les commerces de proximité, tant dans les centres-villes que dans les Hauts, et de 4,5 millions d'euros pour les entreprises de l'évènementiel



Pour la baisse des charges



- Suite à la suppression du RSI par la majorité présidentielle, j’ai déposé un amendement, puis une proposition de loi et une proposition de résolution demandant l’amnistie des dettes sociales dues par les entreprises au RSI à La Réunion

- J’ai défendu et obtenu le maintien de la TVA Non Perçue Récupérable qui représente une aide économique pour nos entreprises et je me suis opposée à sa suppression par le gouvernement



Pour la simplification administrative



- J’ai demandé au gouvernement dès le 03/10/2017 et obtenu que la gestion du RCS du Tribunal mixte de Commerce soit délégué à des professionnels compétents ce qui permet concrètement la délivrance dans des délais raisonnables des K-bis et autres documents à La Réunion, et désormais cela ne constitue plus un frein notamment à la création d'entreprises

- Je n'ai eu de cesse de dénoncer l'inflation normative et de réclamer un choc de simplification



Pour la digitalisation de l'économie



- J’ai contribué à une proposition de loi et à une proposition de résolution visant à lutter contre les déserts numériques

- J’ai interpellé le gouvernement sur la question de l'aménagement numérique à La Réunion

- J'ai soutenu le dispositif de chèques numériques pour les TPE-PME



Pour relancer le tourisme, pilier de notre économie



- J'ai voté une enveloppe globale de 83 millions d'euros pour soutenir les professionnels du tourisme pendant la crise sanitaire

- J’ai défendu la mise en place d’aides économiques pour les professionnels du tourisme lors des catastrophes naturelles (« Berguitta », « Fakir », éboulis sur la Route de Cilaos, …)

- Je défends la compagnie régionale Air Austral et son millier d'employés, afin d'avoir de la concurrence et des prix de billets d'avion qui ne s'envolent pas

- J'ai soutenu le dispositif de Chèque Tourisme “Mon Île 974” au bénéfice de plus de 53 000 familles réunionnaises, afin de soutenir les entreprises locales pendant la crise sanitaire : hôtels, gîtes, restaurants, activités de loisirs, ...

- J'ai toujours défendu et je continue à défendre l'Aéroport de Pierrefonds !



Pour un soutien accru et durable à notre agriculture



- J’ai défendu la production locale notamment par amendement lors des discussions sur la loi EGALIM et par le biais d’une proposition de loi favorisant la production locale en Outre-Mer

- J'ai interpellé le gouvernement sur la santé de nos agriculteurs, notamment face aux maladies telles que la leptospirose

- J'ai relayé auprès du gouvernement les inquiètudes formulées par les interprofessions réunionnaises concernant l'avenir du modèle interprofessionnel à La Réunion, construit autour du prélèvement de cotisations volontaires obligatoires, car j'ai fait valoir que ce modèle et le dialogue entre les importateurs et les producteurs locaux sont essentiels au développement de la production locale de viande et de lait en permettant aux consommateurs de bénéficier d'un accès à une gamme de produits diversifiée et adaptée à la demande, tout en garantissant des prix compétitifs et des produits de qualité

- J’ai soutenu tant la filière Canne-Rhum-Sucre-Energie que la pertinence d'une diversification progressive des cultures, notamment une agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé

- J'ai demandé au gouvernement de ne pas pénaliser nos produits locaux (ananas Victoria, letchis) dont l'exportation était menacée par la réglementation européenne des certifications phytosanitaires.