Législatives 2022 : Nathalie Bassire déroule son programme

PRESENTATION DE NOTRE PROJET 2022-2027 :

UN PROGRAMME POUR VOUS, AVEC VOUS !

Les 12 et 19 juin 2022 se tiendront des élections législatives très importantes, à la fois sur le plan national et au niveau local : il est

extrêmement important de vous mobiliser pour y participer, de vous déplacer pour voter et faire voter vos proches dès le 1er tour en faveur de mon projet et de ma candidature : celle de la probité, de l’intégrité et de la transparence !

Avec mon suppléant Mheïdy JONAS, nous avons le plaisir de vous proposer un programme pour Vous et avec Vous, axé sur vos besoins, recensés sur le terrain, consistant en des mesures concrètes pour répondre tant à vos préoccupations du quotidien qu’aux enjeux de demain.

Forte de mon profond ancrage local, députée de proximité et élue d’expérience, je vous propose pour la prochaine mandature 2022-2027 un projet qui place l’humain au centre des politiques publiques et qui est

basé sur deux piliers :

1- d’une part, la protection de la population et une volonté d’obtenir plus de justice sociale à travers la lutte pour le pouvoir d’achat et

contre la vie chère pour les plus modestes et pour les classes moyennes, le renforcement de notre système de santé et de protection sociale pour tous, plus de moyens pour assurer notre sécurité et une justice plus rapide et efficace, l’amélioration de notre bien-être à travers notamment un meilleur accès aux sports et aux loisirs, la promotion de notre culture et de notre identité réunionnaise, la défense de la cohésion sociale et des solidarités envers la Famille et ses composantes : nos Gramounes, nos enfants, nos Jeunes, les Personnes en Situation de Handicap, et plus globalement toutes les personnes vulnérables, en détresse, victimes de violences …



2- d’autre part, la préservation de notre île et de notre territoire, celui du Grand Sud y compris sur le plan institutionnel, à travers son

aménagement équilibré et son développement durable, en s’appuyant sur nos entreprises notamment les TPE-PME, en particulier dans les secteurs du Tourisme, de l’Agriculture, du BTP et du Logement, de la Transition Ecologique afin de créer des milliers d’emplois locaux et durables, pérennes et non délocalisables.

RETROUVEZ TOUTES MES PROPOSITIONS SUR :

https://www.nathaliebassire.com/projet/

POUR UNE HAUSSE DU POUVOIR D'ACHAT ET + DE JUSTICE SOCIALE !



Tout augmente … sauf les revenus : le pouvoir d'achat des Réunionnais s'est considérablement affaibli, à cause de l'augmentation des prix de l’alimentation, du carburant et du gaz, des taxes, des factures d'eau et d'électricité, des loyers, des assurances et mutuelles, …



Le racket fiscal et la casse sociale touchent tout le monde : allocataires des minimas sociaux, retraités, étudiants, salariés du

secteur privé, petits fonctionnaires, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, agriculteurs, mères célibataires, …



Il est urgent de redonner du pouvoir d'achat aux familles, qui n’en peuvent plus de se serrer la ceinture dès le 15 du mois, en encadrant les prix et en revalorisant les salaires, les retraites, les minima sociaux, ..., pour leur permettre de joindre les deux bouts, améliorer le quotidien, relancer la consommation et donc l'activité économique et

l’emploi.

PLUS DE SOLIDARITÉ & DE COHÉSION SOCIALE



J’incarne une politique à dimension humaine et à l'écoute de tous : j’ai toujours défendu la Famille réunionnaise - pilier de notre société - et ses valeurs, au travers notamment de la protection des plus vulnérables : nos gramounes, nos enfants et nos jeunes, les mères célibataires, les personnes en situation de handicap (PSH), toutes personnes en

difficultés …



Il est ainsi urgent d’offrir plus de places dans les établissements d’accueils : pour les personnes âgées, les PSH, les jeunes enfants, les

SDF, les personnes victimes de violences, ...



POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE RÉUSSIE DE LA RÉUNION



Avec mon suppléant, nous avons une véritable préoccupation écologiste et nous portons un projet de territoire respectueux du développement durable, créateur de milliers d’emplois locaux et durables, dans l'intérêt de La Réunion et des Réunionnais : la véritable écologie consiste à produire et consommer au plus près en valorisant les

ressources locales et en recyclant sur place.



Nous ferons de la transition écologique un axe majeur de cette mandature : promouvoir l’économie circulaire pour une gestion plus efficiente de nos déchets, sécuriser et améliorer l’alimentation de notre territoire en eau potable, tendre vers l’autonomie énergétique en privilégiant les énergies propres et renouvelables, repenser nos modes de déplacements et favoriser les transports collectifs, veiller au respect de notre droit à un environnement sain, pour diminuer l’émission des gaz à effet de serre et l’empreinte carbone et mieux lutter contre le changement climatique et toutes formes de pollution, ...

SANTÉ : MIEUX PRÉVENIR, MIEUX SOIGNER, MIEUX REMBOURSER



Je continuerai à me battre pour développer l’Hôpital du Sud, pour des délais d'attente réduits aux urgences médicales et pour consulter dans des délais raisonnables des médecins spécialistes, pour un remboursement à 100% des dépenses de santé des plus fragiles, et pour faire de la lutte contre l’obésité et le Diabète la priorité n°1 de la politique de santé publique à La Réunion !

SÉCURITÉ & JUSTICE : PRIORITÉ AU RETOUR DE NOS ENFANTS



Il faut combattre l'insécurité et mieux protéger nos concitoyens. Notre justice doit bénéficier de plus de moyens humains, matériels et

financiers pour être plus forte, plus rapide et plus efficace.

RÉFORME DES INSTITUTIONS : UN CHOC DE SIMPLIFICATION



L'action publique doit être plus efficace, les élus doivent être exemplaires, l'administration doit être plus humaine, le poids des

normes doit être allégé et il faut moins de paperasserie.



Sur le plan national, il est urgent de travailler à combler le fossé qui se creuse, élection après élection, entre les Français et leurs

dirigeants, et de rétablir la confiance. Il faut moraliser davantage la vie publique et rendre le pouvoir au Peuple !

Sur le plan international, la France doit être une puissance d’équilibre face aux blocs et doit continuer à oeuvrer pour la paix et la démocratie dans le Monde.

ÉCONOMIE & ENTREPRISES : LIBERER L'EMPLOI ET LA CROISSANCE



La création d'emplois locaux et durables passe nécessairement par le secteur privé : il faut alléger le coût du travail, les impôts et

charges pesant trop lourdement sur nos entreprises TPE-PME pour que, en contre-partie, elles puissent d’une part recruter des Réunionnais, et d’autre part augmenter les salaires.



Il faut notamment faire du tourisme un pilier économique du Grand Sud



L'activité doit être relancée et le Travail doit être mieux valorisé.



Pour ce faire, je propose l’élaboration d’une grande Loi-Programme pour les Outre-Mer sur 10 ans !



LOGEMENT & HABITAT : UN TOIT POUR TOUS !



Chaque Réunionnais a le droit d'avoir un toit pour lui et sa famille, un logement de qualité à des prix accessibles et dans le respect du

développement durable. Il faut soutenir le BTP, favoriser l’accession à la propriété et faire de La Réunion « une île de propriétaires ».

AGRICULTURE & RURALITÉ : VALORISER LA PRODUCTION LOCALE



Je suis petite-fille d’agriculteurs du Bras de Pontho au Tampon, et mon suppléant Mheïdy JONAS, petit-fils et fils d’agriculteurs du Gol les

Hauts à La Rivière Saint-Louis, est un jeune chef d’entreprise dans le secteur agricole.



Les Hauts du Sud, territoire rural par excellence, véritable « Grenier de La Réunion », doit être au coeur de toutes nos attentions et au

centre d'un véritable programme d'actions en faveur d’une agriculture respectueuse de l’environnement et de la filière agroalimentaire, car il s'agit d'un pilier de notre économie locale.



Nos agriculteurs et leurs familles doivent être protégés, car ils exercent un métier noble mais très difficile, 7 jours sur 7, tout au

long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques, pour nous fournir une alimentation saine et durable. Nous leur devons nos produits frais locaux et ils font la fierté de notre « territoire vert »

du Grand Sud.

CULTURE, SPORTS & LOISIRS : UN ACCÈS POUR TOUS !



Je protège avec force l'identité, la culture et le patrimoine réunionnais pour préserver nos racines, soutenir nos artistes, ne pas

oublier notre passé. Je veux mieux promouvoir le sport pour notre santé, notre vitalité, notre épanouissement, notre avenir.

L’accès à la culture, aux sports et aux loisirs doit être démocratisé.

Pour cela, le soutien accru au Monde Associatif est primordial !

GRAND SUD : Développons « le Sud Ensemble » ! Voyons « le Sud en Grand

! »

Tous ensemble, nous devons « mettre en l'air » notre territoire des Hauts du Sud, ses paysages extraordinaires, sa qualité de vie et ses

atouts authentiques, dans un souci d'aménagement équilibré du territoire, en complémentarité avec les Bas du Sud. Il faut impulser des grands chantiers pour développer le Sud, concrétiser l’intercommunalité du Grand Sud pour mutualiser nos moyens et réaliser des économies d’échelles, accompagner le pôle de développement de Pierrefonds (aéroport et zone d’aménagement concertée), renforcer le CHU Sud, développer l’Université dans le Sud, et structurer notre territoire des Hauts au Tampon, à La Rivière Saint-Louis, à L’Entre-Deux et à Cilaos, dans le respect des spécificités de chaque ville.