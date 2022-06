Législatives

Législatives 2022 : Nadine Gironcel Damour appelle à voter pour Frédéric Maillot

Nadine Gironcel appelle les électrices de la 6e circonscription à soutenir Frédéric Maillot, le candidat de la Nouvelle Union Populaire, Ecologique et Sociale (NUPES), pour le second tour des élections législatives.

Par N.P - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 14:43

Le communiqué :



Candidate pour la première fois à une élection législative, je tiens, avec mon suppléant Aldo Hivanhoé, à remercier les électrices et les électeurs de la 6e circonscription, pour leur écoute, leurs échanges et pour leur confiance, lors du 1er tour des élections législatives, marqué par une abstention record.



Cette défiance envers toute la classe politique doit nous interpeller, parce qu’elle traduit le sentiment profond de malaise, dans la société réunionnaise. La population aspire à vivre mieux, maintenant.



Ce sentiment m’a d’ailleurs été confirmé, lors de notre campagne de terrain, avec les militantes et les militants.



Nous voulons, ici, remercier chaleureusement les militantes et militants pour leur engagement et leur mobilisation sans failles, durant toute cette campagne.



Nous sommes arrivés en tête à Sainte-Suzanne et nous avons réalisé des résultats porteurs, pour l’avenir, sur la 6e circonscription. Plus que jamais, notre combat continue.



Les problèmes sont loin d’être réglés : baisse du pouvoir d’achat, précarité de l’emploi et chômage, crise de la filière canne-sucre-énergie, manque de logements…



D’autres difficultés se profilent, avec l’augmentation du coût des carburants et des matières premières et la raréfaction des produits de première nécessité.



Plus que jamais, nous aurons besoin de mener la lutte ensemble, avec les organisations syndicales, pour la défense de leurs revendications.



Je vous appelle donc à rester mobilisés et à poursuivre la lutte, pour offrir à notre population une nouvelle perspective et pour que les Réunionnais puissent décider eux-mêmes de leur avenir, à travers un projet Réunionnais fait par les Réunionnais pour les Réunionnais.



C’est le sens que nous donnons à la Conférence Territoriale Elargie à toutes les forces vives de notre pays.



Dans cette volonté d’unir les Réunionnaises et les Réunionnais et de co construire ensemble l’avenir de La Réunion, pour les 50 prochaines années.



Pour cela, comme nous l’avons toujours défendu, nous devons nous rassembler autour des candidats de l’union de la gauche et des forces de progrès.



Après avoir échangé avec mes militantes et militants, à ma permanence, ce mercredi 15 juin 2022, nous appelons les électrices et les électeurs de la 6e circonscription, à soutenir le candidat de la Nouvelle Union Populaire, Ecologique et Sociale (NUPES), pour le second tour des élections législatives, ce dimanche 19 juin 2022.



C’est en toute responsabilité pour l’avenir nout’ péï, que j’appelle à voter et à faire voter pour Frédéric Maillot et sa suppléante Leila Langenier.



Avec La Réunion, mobilisons-nous, pour offrir un avenir meilleur à notre pays !



Nadine Gironcel Damour

Aldo Hivanhoé.