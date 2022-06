Législatives 2022 : Message de soutien de Delphine Batho à la candidature de Vincent Defaud

" Je connais la force des convictions de Vincent Defaud, ses capacités de travail, son dévouement au bien commun et son attachement aux valeurs républicaines. Il sera un député à l'écoute et efficace. Il porte des solutions nouvelles pour la vie quotidienne, face à la vie chère et à l’urgence écologique. La 2ème circonscription de La Réunion trouvera en lui le député de l’écologie pour toutes et tous dont elle a besoin."Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l’Écologie, coordinatrice nationale de Génération Écologie