Législatives 2022 : Manuel Valls est éliminé dès le premier tour

Manuel Valls a quitté Twitter suite à son échec lors de la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Il a lancé un appel à faire barrage au candidat de la NUPES avant de se retirer des réseaux sociaux.



Il avait été investi par la majorité présidentielle. L'ancien ministre a déclaré : "Je prends acte des résultats (...) Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n'a pas convaincu."



Manuels Valls a été éliminé dès le premier tour, battu par le candidat de la NUPES, Renaud Le Berre et Stéphane Vojetta, député sortant, qui appelle aux électeurs LREM de le rejoindre au second tour. Manuel Valls termine à la troisième place mais n'a pas obtenu assez de votes pour se maintenir au scrutin de dimanche prochain.