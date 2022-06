Législatives

Législatives 2022 : "Ma candidature est la seule à s'opposer à la politique de destruction"

Par N.P - Publié le Vendredi 10 Juin 2022 à 10:32

Aujourd'hui, c'est le dernier jour de campagne , la 7eme circonscription compte 139172 habitants , impossible de tous vous rencontrer.

Je tiens a remercier tous ceux qui se sont mobilisés durant cet campagne éclair et tous ceux qui m'ont encouragé. De même je remercie toutes ces personnes qui m'ont accueilli chez eux.

Je sais compter sur votre bon sens, RÉUNIONNAIS PAS COUILLON , et vous avez bien compris que ma candidature est la seule à s'opposer à la politique de destructions sociales , destructions économiques , et destructions identitaires dans nôtres si beau pays qu'est la France.

Je serai une force de proposition dans le groupe du Rassemblement National avec Marine Le Pen à l'Assemblée. Merci de voter Jonathan Rivière et Anicha Lebeau le dimanche 12 juin 2022.

