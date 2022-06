Législatives

Législatives 2022 : "Les résultats du 1er tour confirment qu’un autre monde est possible !", se réjouit le Parti de Gauche

Alors que six candidats NUPES sur sept sont qualifiés à La Réunion, le Parti de Gauche péi est optimiste. "Nous faisons confiance aux Réunionnais pour le 19 juin choisir un futur débarrassé des dominations sociales, culturelles ou de genre, un futur en harmonie avec la nature", expriment Denise Delavanne et Pascal Hoareau, co-secrétaires départementaux.

Par N.P - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 17:31

Quatre députés NUPES sont élus au premier tour, et 406 sont qualifiés pour le second dont six sur sept à La Réunion, ce malgré l’abstention latente et galopante qui a encore marqué ce scrutin du premier tour de ces législatives ; Abstention confortée par la multiplicité des candidatures, pas rassembleuses ou peu acceptées, correspondant plus à une vision hégémonique ou alimentaire des partis locaux qu’à un engagement programmatique.

Au deuxième tour les électeurs sauront que dans six des sept circonscriptions il ne leur reste que le choix de Macron ou celui d’une majorité d’opposition qui mènera Jean Luc Mélenchon, premier ministre à conduire un gouvernement de rupture au libéralisme, pour la retraite à 60 ans, l’augmentation du smic et des minimas sociaux, le blocage des prix, la bifurcation écologique, la sixième République .... Ils n’oublieront pas les lois liberticides, écocides, anti sociales et antidémocratiques du précédent quinquennat.

Dans cette campagne, où notre adversaire était avant tout la résignation, place à l’espoir par l’élection de députés qui porteront le programme de la NUPES et du livret outremer de l’AEC.

L’espoir d’une majorité progressiste à l’Assemblée nationale et d’un gouvernement mené par Jean-Luc Mélenchon, au service du Peuple et non de l’intérêt des puissants.

Nous faisons confiance aux Réunionnais pour le 19 juin choisir un futur débarrassé des dominations sociales, culturelles ou de genre, un futur en harmonie avec la nature.



Pour le Parti de Gauche à La Réunion,

Denise Delavanne et Pascal Hoareau, co-secrétaires départementaux