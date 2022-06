A la Une .. Législatives 2022 : Les résultats dans les Outre-Mer

Le ministère des Outre-Mer fait le point sur les résultats dans les départements et communautés ultra-marines : Par NP - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 01:30

Résultats des élections législatives en Outre-mer Le second tour des élections législatives s’est tenu les 18 et 19 juin 2022 en Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer, se félicite de la bonne tenue de ce scrutin et adresse ses félicitations républicaines à l’ensemble des députés nouvellement élus ou réélus. Les résultats provisoires, en attente de leur validation par la commission de recensement des votes, sont les suivants : ​

Guadeloupe :



• Taux de participation : 28,23 % ;

• Circonscription 01 : M. SERVA Olivier, 15 624 voix, soit 74,04% des suffrages exprimés

• Circonscription 02 : M. BAPTISTE Christian, 15 484 voix, soit 58,65% des suffrages exprimés

• Circonscription 03 : M. MATHIASIN Max, 12 402 voix, soit 52,12% des suffrages exprimés

• Circonscription 04 : M. CALIFER Elie, 10 633 voix, soit 100% des suffrages exprimés



Saint-Martin/Saint-Barthélemy :



• Taux de participation : 24,56%

• Circonscription 01 : M. GUMBS Frantz, 3 921 voix, soit 67,21% des suffrages exprimés



Martinique :



• Taux de participation : 25,71 % ;

• Circonscription 01 : M. WILLIAM Jiovanny, 11 336 voix, soit 62,94 % des suffrages exprimés

• Circonscription 02 : M. NADEAU Marcellin, 12 764 voix, soit 63,46% des suffrages exprimés

• Circonscription 03 : M. HAJJAR Johnny, 7 813 voix, soit 58,74% des suffrages exprimés

• Circonscription 04 : M. NILOR Jean-Philippe, 15 329 voix, soit 71,37% des suffrages exprimés



Guyane :



• Taux de participation : 31,57%

• Circonscription 01 : M. CASTOR Jean-Victor, 9 038 voix, soit 56,53% des suffrages exprimés

• Circonscription 02 : M. RIMANE Davy, 8 276 voix, soit 54,12 des suffrages exprimés



Saint-Pierre-et-Miquelon :



• Taux de participation : 55,95%

• Circonscription 01 : M. LENORMAND Stéphane, 1 329 voix, soit 50,36% des suffrages exprimés



La Réunion :



• Taux de participation : 34,68%

• Circonscription 01 : M. NAILLET Philippe, 14 876 voix, soit 60,68% des suffrages exprimés

• Circonscription 02 : Mme LEBON Karine, 18 164 voix, soit 68,40% des suffrages exprimés

• Circonscription 03 : Mme BASSIRE Nathalie, 15 186 voix, soit 51,87% des suffrages exprimés

• Circonscription 04 : Mme K/BIDI Émeline, 27 532 voix, soit 61,33% des suffrages exprimés

• Circonscription 05 : M. RATENON Jean-Hugues, 17 748 voix, soit 62,81% des suffrages exprimés

• Circonscription 06 : M. MAILLOT Frédéric, 12 659 voix, soit 52,99% des suffrages exprimés

• Circonscription 07 : M. GAILLARD Perceval, 18 372 voix, soit 51,24% des suffrages exprimés



Mayotte :



• Taux de participation : 49,42%

• Circonscription 01 : Mme YOUSSOUFFA Estelle, 12 180 voix, soit 66,58% des suffrages exprimés

• Circonscription 02 : M. KAMARDINE Mansour, 14 250 voix, soit 59,24% des suffrages exprimés



Nouvelle-Calédonie :



• Taux de participation : 45,16%

• Circonscription 01 : M. DUNOYER Philippe, 25 652 voix, soit 66,40% des suffrages exprimés

• Circonscription 02 : M. METZDORF Nicolas, 31 398 voix, soit 54,23% des suffrages exprimés



Polynésie française :



• Taux de participation : 53,52%

• Circonscription 01 : M. LE GAYIC Tematai, 19 523 voix, soit 50,88% des suffrages exprimés

• Circonscription 02 : M. CHAILLOUX Steve, 19 978 voix, soit 58,89% des suffrages exprimés

• Circonscription 03 : M. BROTHERSON Moetai, 21 937 voix, soit 61,32% des suffrages exprimés



Wallis-et-Futuna :



• Taux de participation : 78,44%

• Circonscription 01 : M. SEO Mikaele, 3 717 voix, soit 50,11% des suffrages