Législatives

Législatives 2022 : Les questions d'Oasis Réunion aux candidats

Le collectif Oasis Réunion a adressé une lettre par courrier électronique aux candidates et candidats (ou remplaçants) dont le Collectif Oasis Réunion a pu obtenir les coordonnées - ce qui est anormalement très difficile, déplorent ses membres.

Par N.P - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 16:59

La lettre :



La Mesdames les candidates, Messieurs les candidats aux élections législatives,

Mesdames les remplaçantes, Messieurs les remplaçants,

I° PARTIE - LES 3 QUESTIONS

Le collectif OASIS RÉUNION... dont les « 3 OBJECTIFS », rappelés ci-dessous, sont portés par bientôt 40 000 citoyens-consommateurs et ont fait l'objet en 2020 d'un « consensus territorial réunionnais » de 40 institutionnels dont les 7 députés de l'île, également rappelé ci-dessous, ...vous pose 3 QUESTIONS

Nous vous écrivons afin de connaître vos réponses aux 3 QUESTIONS « primordiales » car « vitales » suivantes :

QUESTION 1 Souhaitez-vous que La Réunion toute entière s’engage résolument sur la voie de l'agro-bio-écologie avec le double objectif, à l'horizon 2030 :

• d'une agriculture 100% relocalisée, biologique et autosuffisante, et

• d'une alimentation traditionnelle saine, sûre, durable, pour tous, au juste prix ?

VOTRE RÉPONSE : O OUI O NON



VOTRE ÉVENTUEL COMPLÉMENT :

QUESTION 2 Si la réponse à la Question 1 est OUI,

Accepteriez-vous de participer, avec toutes les parties prenantes, institutionnelles, professionnelles, et citoyennes, à l'élaboration d'un grand Plan Stratégique Global (PSG) spécifique à l'île de La Réunion, destiné à faire de l'île le 1er département de France « 0 produit chimique - 100% biologique en autosuffisance alimentaire "durable" » ?

VOTRE RÉPONSE : O OUI O NON



VOTRE ÉVENTUEL COMPLÉMENT :

QUESTION 3 Compte tenu,

• d'une part de la grave crise sanitaire pandémique de deux ans, puis de la crise géopolitique mondiale actuelle sur fond de crise géoclimatique planétaire qui ne cesse de s'accentuer, parfois déjà dramatiquement,

• d'autre part, de la très grande dépendance de l'île aux importations alimentaires : 80% des 600 000 tonnes de nourriture consommées chaque année par les 860 000 personnes vivant à La Réunion sont importés, voire 99% de ces 600 000 tonnes si on considère que les 20% soit 120 000 tonnes actuellement produites sur l'île le sont selont le modèle « agro-pétro-chimique » qui dépend entièrement des importations pour les fertilisants, les traitements, les semences, la nourriture des animaux domestiques et d'élevage, etc.



Considérez-vous que l'objectif d'une autonomie alimentaire à l'horizon 2030 - qui ne peut être que durable grâce à l'autre modèle « agro-bio-écologique » - constitue la priorité des priorités pour être sûrs de pouvoir manger et même bien manger, en cas de rupture des importations pour de multpiples causes graves (et pour certaines encore imprévisibles) ?

VOTRE RÉPONSE : O OUI O NON



VOTRE ÉVENTUEL COMPLÉMENT :





Nous espérons que votre engagement personnel dans la nécessaire Transition agroécologique vous poussera à faire état, à l'écrit comme à l'oral dans le cadre de la campagne électorale, de votre soutien aux 3 objectifs d'Oasis Réunionsi - bien sûr - vous avez répondu OUI aux 3 QUESTIONS ci-dessus.





IMPORTANT

Vos réponses devront nous parvenir sur cette adresse contact@oasis-reunion.bio pour le MARDI 7 JUIN 2022 - 14 H au plus tard.

Elles seront publiées aussitôt, pour éclairer les électrices et électeurs, sur notre site internet à la rubrique



Avec nos remerciements, veuillez croire, Madame la candidate, Monsieur le candidat, à l'assurance de notre attentive considération.

COMITÉ DE PILOTAGE DU COLLECTIF « OASIS RÉUNION » La Mesdames les candidates, Messieurs les candidats aux élections législatives,Mesdames les remplaçantes, Messieurs les remplaçants,dont les « 3 OBJECTIFS », rappelés ci-dessous, sont portés par bientôt 40 000 citoyens-consommateurs et ont fait l'objet en 2020 d'un « consensus territorial réunionnais » de 40 institutionnels dont les 7 députés de l'île, également rappelé ci-dessous,Nous vous écrivons afin de connaître vos réponses aux 3 QUESTIONS « primordiales » car « vitales » suivantes :Souhaitez-vous que La Réunion toute entière s’engage résolument sur la voie de l'agro-bio-écologie avec le double objectif, à l'horizon 2030 :• d'une agriculture 100% relocalisée, biologique et autosuffisante, et• d'une alimentation traditionnelle saine, sûre, durable, pour tous, au juste prix ?VOTRE RÉPONSE : O OUI O NONVOTRE ÉVENTUEL COMPLÉMENT :Si la réponse à la Question 1 est OUI,Accepteriez-vous de participer, avec toutes les parties prenantes, institutionnelles, professionnelles, et citoyennes, à l'élaboration d'un grand Plan Stratégique Global (PSG) spécifique à l'île de La Réunion, destiné à faire de l'île le 1er département de France « 0 produit chimique - 100% biologique en autosuffisance alimentaire "durable" » ?VOTRE RÉPONSE : O OUI O NONVOTRE ÉVENTUEL COMPLÉMENT :Compte tenu,• d'une part de la grave crise sanitaire pandémique de deux ans, puis de la crise géopolitique mondiale actuelle sur fond de crise géoclimatique planétaire qui ne cesse de s'accentuer, parfois déjà dramatiquement,• d'autre part, de la très grande dépendance de l'île aux importations alimentaires : 80% des 600 000 tonnes de nourriture consommées chaque année par les 860 000 personnes vivant à La Réunion sont importés, voire 99% de ces 600 000 tonnes si on considère que les 20% soit 120 000 tonnes actuellement produites sur l'île le sont selont le modèle « agro-pétro-chimique » qui dépend entièrement des importations pour les fertilisants, les traitements, les semences, la nourriture des animaux domestiques et d'élevage, etc.Considérez-vous que l'objectif d'une autonomie alimentaire à l'horizon 2030 - qui ne peut être que durable grâce à l'autre modèle « agro-bio-écologique » - constitue la priorité des priorités pour être sûrs de pouvoir manger et même bien manger, en cas de rupture des importations pour de multpiples causes graves (et pour certaines encore imprévisibles) ?VOTRE RÉPONSE : O OUI O NONVOTRE ÉVENTUEL COMPLÉMENT :Vos réponses devront nous parvenir sur cette adresse contact@oasis-reunion.bio pour le MARDI 7 JUIN 2022 - 14 H au plus tard.Elles seront publiées aussitôt, pour éclairer les électrices et électeurs, sur notre site internet à la rubrique https://www.oasis-reunion.bio/manifeste/reponses-interpeles et communiquées aux médias réunionnais.Avec nos remerciements, veuillez croire, Madame la candidate, Monsieur le candidat, à l'assurance de notre attentive considération.COMITÉ DE PILOTAGE DU COLLECTIF « OASIS RÉUNION »