Législatives 2022 : Les intentions de votes des 5e, 6e et 7e circonscriptions

Réunion La 1ère et Sagis ont réalisé des sondages pour déterminer les candidats favoris aux prochaines élections législatives. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 6 Juin 2022 à 15:41





Les électeurs de La Réunion seront appelés aux urnes pour la deuxième fois cette année. Ils devront élire leurs députés lors des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Réunion La 1ère et Sagis ont réalisé des sondages et révèlent les tendances intentions de vote à un peu moins d'une semaine du premier tour.

Jean-Hugues Ratenon favori sur sa circonscription



Le député sortant semble avoir l'avantage sur la cinquième circonscription avec 37% des intentions de vote.



Il devancerait le deuxième candidat de Gauche, Ridwane Issa, issu du parti Banian de Patrice Selly. Mais aussi le maire de Salazie, Stéphane Fouassin, deuxième grand nom dans cette circonscription, candidat du centre et de la droite (et qui a même obtenu le soutien de l'extrême-droite via Johnny Payet). Les deux hommes se partagent la deuxième place avec 19,5% d'intentions de vote.



Le nombre d'électeurs qui se déplaceront dimanche déterminera s'il y aura une triangulaire sur la cinquième circonscription. Jean-Hugues Ratenon devrait sortir en tête du scrutin, grâce à une union plutôt solide de la Gauche sur sa circonscription. Ce n'est pas le cas de la sixième.

6e circonscription : L'indécision de la Gauche et celle des électeurs



Le Rassemblement Réunionnais avait pour mission de porter le projet d'union de la NUPES sur notre île. Mais les accords n'ont pas été réussis sur toutes les circonscriptions. La sixième circonscription est le parfait exemple de la désunion à Gauche avec 3 candidats appartenant à des formations politiques qui auraient pu s'allier.



La confusion règne et l'on retrouve donc trois candidats de Gauche aux trois premières places du sondage réalisés par la Réunion La 1ère et Sagis.



Alexandre Laï Kane Cheong, fondateur de Croire et Oser, sortirait en tête du premier tour devant Monique Orphé, l'ancienne députée socialiste (jusqu'à 2017) et ex-candidate LREM en 2017. Frédéric Maillot est le candidat du Rassemblement Réunionnais mais arriverait en troisième position, talonné par Eric Leung, référent de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron à La Réunion mais candidat centriste sans étiquette aujourd'hui.



Nadia Ramassamy est la députée sortante, mais la candidate Les Républicains ne rassembleraient que 9% des intentions de vote, derrière la représentante du Rassemblement National, Valérie Legros (10%).





7ème circonscription : La Gauche et l'ancien député



L'union de la Gauche est moins morcelée sur la septième circonscription et semble permettre à Perceval Gaillard d'obtenir le plus d'intentions de vote selon le sondage Réunion La 1ère et Sagis. Il rassemble 24,5% devant les 20,5% de Thierry Robert. L'ancien député tente de retrouver le siège qu'il a dû quitter à cause de son inéligibilité.



Johan Guillou est soutenu par son ennemi juré, le maire de Saint-Leu, Bruno Domen mais aussi par Juliana M'Doihoma, maire de Saint-Louis. Il rassemble pour l'instant 13,5% des intentions de vote.