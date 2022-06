Législatives 2022 : "Les gens feront la différence pour arrêter ce 'mangé cochon'"

Pour la 1ère fois que je me présente, je suis contente d’avoir gagné la course et vous avez été 8,8% soit près des 2000 personnes à m’accorder votre confiance pour ce 1er tour des législatives et je vous en remercie gracieusement.



Vous m’avez placée au coude à coude avec les grosses machines politiques et je tiens à le préciser que ce % est le travail de 8 personnes avec très peu de moyens. Cette victoire n’est pas que la mienne mais la nôtre.



Ce fort taux d’abstentionnistes à montrer le ras le bol des réunionnais mais ils sont intelligents et feront la différence pour arrêter ce « mangé cochon » ni NUPES ni LAREM (cumul des mandats, ronronnement institutionnel et décrochage par rapport aux vrais préoccupations locales...).



Valérie LEGROS candidate du Rassemblement National sur la 6ème circonscription.