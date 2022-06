A la Une . Législatives 2022 : Les dramas à suivre ce soir

Le second tour des élections législatives se déroule ce dimanche 19 juin. 7 circonscriptions sont en jeu à La Réunion. On fait le point sur les enjeux et les duels en cours dans les urnes. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 19 Juin 2022 à 18:00









Le taux de participation est en hausse comparé au premier tour comme c’est le cas lors de la plupart des élections. Mais les Législatives de 2022 ont semble-t-il moins mobilisé que celles de 2017. Le taux d’abstention devrait être élevé.



1ère circonscription



Philippe Naillet est le grand favori. Il est sorti en ballottage très favorable sur la zone la plus urbaine de Saint-Denis, un fief de la Gauche. L’enjeu est important pour Philippe Naillet qui est député sortant mais qui est pour la première fois celui qui est titulaire sur le bulletin de vote.



Jean-Jacques Morel n’a pas obtenu le soutien des machines politiques de la Droite. Le combat a donc été rude face aux moyens des Socialistes et sur une terre conquise par la Gauche. Une victoire du candidat Divers Droite serait un exploit et une déroute surprise pour Philippe Naillet.

2ème circonscription



Karine Lebon est aussi sortie du premier tour avec un avantage très important sur son adversaire centriste. Le candidate NUPES a pris le large dès dimanche dernier. Elle est de loin la favorite sur cette circonscription.



Audrey Fontaine a elle failli être éliminée par le candidat surprise, Erick Fontaine, au premier tour. Elle a réussi à se qualifier mais a un grand retard à rattraper ce dimanche si elle veut battre Karine Lebon.



La finale retour semble pour l’instant tourner en faveur de la candidate de Gauche.

3ème circonscription



Patrice Thien-Ah-Koon a réalisé une entrée tonitruante dans le monde la politique. Le fils du maire du Tampon est en ballottage favorable. Il a pris l’avantage sur la députée sortante, Nathalie Bassire.



Il s’agit de l’unique circonscription à n’avoir qualifié aucun candidat de gauche au second tour. Alexis Chaussalet n’est pas passé loin, avec seulement 50 votes de moins que Nathalie Bassire.



Où vont se reporter ses voix ? C’est sûrement ce qui pourrait faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre.

4ème circonscription

Emeline K/Bidi a fait forte impression au premier tour et a devancé le député sortant, David Lorion. Les deux sont qualifiés au second tour mais la candidate de Gauche a une avance très importante sur son adversaire.



La mobilisation à Saint-Joseph était la clé du scrutin de dimanche dernier et cela devrait être de même aujourd’hui. Mais David Lorion pourrait aussi obtenir un meilleur score à Saint-Pierre puisqu’il est maintenant le seul candidat de Droite en lice.



5ème circonscription



C’est l’un des deux duels de Gauche à La Réunion pour le second tour des élections législatives. Le député sortant Jean-Hugues Ratenon est sorti du premier tour avec une avance importante sur son adversaire.



Ridwane Issa a fait le plein de voix à Saint-Benoît, la mairie de Patrice Selly, fondateur de son parti, Banian. Il a ainsi devancé les autres prétendants, Laurent Virapoullé et Stéphane Fouassin.



Jean-Hugues Ratenon est pour l’instant le favori, mais Ridwane Issa a-t-il cependant déjà fini de nous surprendre ? 4 candidats avaient rassemblé plus de 10% des suffrages au premier tour. Le report de ces voix pourrait jouer un rôle très important ce dimanche soir.

6ème circonscription



Le duel fratricide oppose deux anciens frères d’armes, Frédéric Maillot et Alexandre Laï-Kane-Cheong. Ils combattaient ensemble l’année dernière mais se retrouvent maintenant opposés en finale de ces élections législatives.



Frédéric Maillot est le candidat NUPES et a le soutien des machines politiques de Gauche. Il a une avance non négligeable sur son adversaire. Alexandre Laï-Kane-Cheong tente, lui, de rassembler derrière lui tous les mécontents et ceux qui ne veulent pas s’inscrire dans la lutte nationale entre la majorité et l’union de Gauche.



Frédéric Maillot est pour l’instant le favori dans cette course.

7ème circonscription



Thierry Robert a réussi un retour triomphal après sa condamnation qui l’a rendu inéligible. L’ancien député est en ballottage très favorable.



Perceval Gaillard, le candidat de la Gauche sur la septième circonscription, était à la peine à la sortie du premier tour des élections législatives. Mais il pourrait rassembler les voix de plusieurs candidats éliminés qui ont appelé à faire un front “anti-Thierry Robert”.





