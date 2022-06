A la Une . Législatives 2022 : Les dramas à suivre ce soir

Les électeurs ne sont pas nombreux à s'être déplacés ce dimanche 12 juin pour le premier tour des élections législatives. Mais beaucoup de choses pèsent dans la balance pour les différents candidats. Tour d'horizon des batailles à surveiller ce soir. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 19:07

Première circonscription



Le duel semble classique sur la circonscription qui ne compte qu'une partie de Saint-Denis. Le député sortant Philippe Naillet est opposé à un autre habitué des scrutins, Jean-Jacques Morel.



Gaëlle Lebon est la candidate du Rassemblement national, mais la première circonscription est la seule et l'unique à avoir voté majoritairement pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Farid Mangrolia a lui été référent du parti du président, mais n'a pas obtenu l'investiture.

Deuxième circonscription



Est-ce qu'on se dirigera vers une nouvelle finale 100% féminine entre Karine Lebon et Audrey Fontaine ?





Troisième circonscription



Une guerre des territoires entre la députée sortante Nathalie Bassire, le maire de l'Entre-Deux, Bachil Valy, le fils du maire du Tampon, Patrice Thien Ah Koon et l'ancien député Jean-Jacques Vlody.



Il y avait aussi une légère scission à gauche avec un candidat proche de France Insoumise, Rémy Bourgogne et le candidat du Rassemblement Réunionnais (NUPES), Alexis Chaussalet.





Quatrième circonscription



C'est l'une des seules autres communes qui pourrait n'être qu'un duel entre la Gauche et la Droite : David Lorion, député sortant (Les Républicains) était opposé à la candidate NUPES, Emeline K/Bidi.





Cinquième circonscription



Deux mastodontes de la politique locale étaient présents parmi les neuf candidats. Jean-Hugues Ratenon, député sortant, et Stéphane Fouassin, maire de Salazie, devraient se qualifier sans problème pour le second tour.



Laurent Virapoullé (Ensemble) et Ridwane Issa (Banian) font bonne figure pour leurs premiers scrutins et pourraient créer la surprise !

Sixième circonscription



C'est la circonscription qui représente le mieux la désunion à Gauche avec 7 candidats de Gauche sur les 14 en lice. Il y a des grands noms avec notamment l'ancienne députée Monique Orphée, la fille du maire d eSainte-Suzanne, Nadine Gironcel Damour, le leader de Croire et Oser, Alek Laï-Kane-Cheong et le vice-président de la Région, Frédéric Maillot.



Cette circonscription est très disputée avec Eric Leung mais aussi la députée sortante, Nadia Ramassamy en lice.

Septième circonscription



Thierry Robert fait son grand retour. Arrivera-t-il toujours à convaincre ? Il fait face au candidat NUPES, Perceval Gaillard, mais aussi à Johan Guillou, soutenu par le maire de Saint-Leu et l'édile de Saint-Louis.