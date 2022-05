A la Une . Législatives 2022 : "Les autres candidats n'ont pas mon expérience", lance Stéphane Fouassin

Le maire de Salazie annonce qu'il se lance dans l'aventure des élections législatives sur la cinquième circonscription. Par SI-BS - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 12:15

Le maire de Salazie annonce sa candidature aux élections législatives sur la cinquième circonscription. Il sera accompagné de Préma Patche, une agricultrice de Saint-André, récemment médaillée d'or au Salon international de l'agriculture.



L'ancien président de l'IRT, ancien conseiller départemental et régional, ancien président de l'Association des maires, explique qu'il veut mettre son expérience au service des électeurs : "J'ai une connaissance des problématiques, des différents métiers, avec cette expérience qui me permet de défendre cette circonscription au niveau national pour obtenir une écouter particulière du gouvernement."



Préma Patche complète le binôme. Elle souhaite utiliser sa réputation dans le monde agricole pour porter leur projet sur la cinquième circonscription. Elle a remporté deux médailles d'or lors de sa première participation au Concours général agricole et a reçu le trophée des agricultrices lors de la Journée internationale de la femme rurale.

Un candidat sans étiquette



Stéphane Fouassin explique qu'il sera un candidat indépendant. Il souhaite siéger au sein du groupe parlementaire "Les Indépendants" pour rester "libre". "Cela me permettra de dire 'oui' quand c'est bon pour La Réunion et 'non' quand ce n'est pas le cas et de pouvoir travailler avec la majorité présidentielle pour obtenir les moyens de développement", assure le maire de Salazie.





Le candidat de toutes les droites



L'élu compte sur tous les soutiens pour mener à bien son aventure des élections législatives 2022. Il est notamment épaulé par Jeannick Atchapa, le maire divers centre (à tendance droite) de Bras-Panon.



Stéphane Fouassin est aussi soutenu par Johnny Payet, le maire de la Plaine des Palmistes qui, même s'il n'a pas pris sa carte au Rassemblement national, est proche du projet de l'extrême droite.



Le maire de Salazie accueille tous les soutiens : "Tous sont les bienvenus. Je veux défendre un projet. S'ils soutiennent le projet que je défends, tous peuvent m'accompagner dans cette démarche de rassemblement autour d'un candidat."