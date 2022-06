Législatives 2022 : Les Réunionnais appelés aux urnes pour élire leurs sept députés

Ce sont quatorze candidats qui sont encore en lice à La Réunion pour ce second tour des législatives. Près de 675.000 électeurs réunionnais sont appelés aux urnes pour désigner le député qui représentera leur circonscription. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.Dans la 1re, sont en lice Philippe Naillet et Jean-Jacques Morel. Dans la 2ème, le choix se fait entre Karine Lebon et Audrey Fontaine. Dans la 3ème, Nathalie Bassire affronte Patrice Thien Ah Koon. Dans la 4ème, Emeline KBidi fait face au député sortant David Lorion. Les adversaires de la 5ème sont Jean-Hugues Ratenon et Ridwane Issa. Dans la 6ème, c'est un duel entre Frédéric Maillot et Alek Laï-Kane Cheong. Et enfin, dans la 7ème, cela se joue entre Perceval Gaillard et Thierry Robert.Pour mémoire, le premier tour avait apporté son lot de surprises dimanche dernier.